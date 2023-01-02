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بعد إصابته بمعسكر العدالة

فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة

2023-01-02 الساعة 7:58
فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي العدالة، مساء اليوم الاثنين، عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، فواز الطريس لعملية جراحية ناجحة في الركبة.

جراحة ناجحة لفواز الطريس

وأشار نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فواز الطريس أجرى عملية الرباط الصليبي على يد الدكتور محمد البلوي، موضحًا أنه سيخضع لفترة راحة حاليًا قبل خوض برنامجه العلاجي.

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فواز الطريس
الطريس

وكان فواز الطريس صاحب الـ35 عامًا، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تركيا خلال فترة توقف المسابقات بالتزامن من نهائيات كأس العالم 2022.

فواز الطريس
الطريس – المصدر @aladalahclub

وشارك فواز الطريس في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف، حيث يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال.

فواز الطريس
الطريس

العدالة في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبلة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

نادي العدالة
لاعبو فريق العدالة في دوري روشن السعودي – المصدر @aladalahclub

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