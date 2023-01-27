فوز الأهلي على القيصومة يُهديه صدارة دوري يلو

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي عصر غدٍ لمواجهة نادي القيصومة في الجولة الـ18 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/2023.

وتنطلق مباراة الراقي ضد القيصومة غدًا في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن، وتُنقل عبر القنوات الرياضية السعودية.

فوز الأهلي يُهدي له الصدارة

وفي حال نجح الراقي في الفوز غدًا على القيصومة فسوف يُصبح رصيده من النقاط 37 نقطة وسوف ينفرد بـ صدارة دوري يلو بفارق 3 نقاط عن فريقي الرياض والفيصلي.

وكانت مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري يلو، انطلقت اليوم الجمعة، بتعادل هجر والعربي بهدف لكل فريق، بينما فاز الرياض على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز العين على الخلود بثنائية مقابل هدف، بينما فاز نادي أُحد على نجران بثنائية دون رد، وسوف تُقام اليوم مباراة جدة والحزم.

وتُختتم غدًا السبت، مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري يلو، بمواجهات ” الساحل والجبلين، القيصومة والأهلي، العروبة والشعلة، الأخدود والقادسية”.

ومنذ الخامس من أكتوبر الماضي، لم يتعرض الأهلي لأي هزيمة تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في بطولة دوري يلو.

وكان موسيماني تولى تدريب الراقي خلفًا للمدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي.