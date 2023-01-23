فوز الخلود وأُحد في دوري يلو اليوم

نجح فريقا الخلود وأُحد في تحقيق الفوز على القيصومة والقادسية، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الخلود يفوز بدوري يلو

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة ضد الخلود على ملعب نادي الباطن، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16، ونجح الفريق الضيف في تحقيق الفوز بهدفين دون رد عن طريق أحمد ياسين وألين أكونو عند الدقيقتين 38 و51.

وتجمد رصيد القيصومة عند 21 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن.

أُحد يعبر القادسية

وفي ثاني مباريات اليوم، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ضد القادسية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15، ونجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بهدف دون رد عن طريق محمد حنتوش عند الدقيقة 16.

وبعد مباراة اليوم، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري يلو، فيما تجمد رصيد القادسية عند 17 نقطة في المركز الـ14.