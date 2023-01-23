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أثر ذلك على نحو 15 ألف مسافر 

فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب 

2023-01-23 الساعة 5:19
فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تم إيقاف أكثر من 100 رحلة جوية، اليوم الاثنين، في أكثر المطارات ازدحامًا في بريطانيا، مطار هيثرو؛ بسبب الطقس السيء، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية

وقال التقرير: يشهد مطار هيثرو عمليات إلغاء جماعية بسبب الضباب المتجمد الذي اجتاح جميع أنحاء البلد، مما تسبب في تعطيل خطط سفر 15 ألف مسافر على الأقل.

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وشهدت الرحلات إلى أمستردام وأدنبرة وميلانو وباريس وستوكهولم عمليات إلغاء متعددة، حيث تم إلغاء ما لا يقل عن 20 رحلة للخطوط الجوية البريطانية إلى وجهات محلية وأوروبية مع إلغاء الرحلات الداخلية أيضًا.

إلغاء 100 رحلة في مطار هيثرو بسبب الضباب 

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: مثل شركات الطيران الأخرى، تأثر جدولنا الزمني بسبب استمرار ضباب الطقس المتجمد في جميع أنحاء لندن.

وتابع: لقد اعتذرنا للعملاء الذين تأثرت رحلاتهم الجوية ونبذل قصارى جهدنا لإيصالهم في أسرع وقت ممكن.

وقد أثر الضباب المتجمد في مركز الطيران الرئيسي في المملكة المتحدة على الخطوط الجوية البريطانية  التي تضم أكثر من نصف الرحلات في المطار، وحذت حذوها أيضًا شركات عالمية أخرى مثل إير لينغوس وإير فرانس ولوفتهانزا وساس.

ما تأثير الضباب على حركة الطيران؟

وقال مراقب الحركة الجوية، بول بوشامب، يتبع الطيارون إشارات ضوئية للتواصل مع بعضهم، حيث يجب أن تكون الطائرات على مسافة متباعدة دقيقة كما يتم استخدامها مع المطارات أثناء الهبوط، ويؤثر الضباب على حالة ضعف الرؤية؟

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