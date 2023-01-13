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اللاعب البرتغالي طُرد في أول مباراة له مع البلوز

فولهام يسخر من جواو فيليكس بعد هزيمة تشيلسي

2023-01-13 الساعة 8:31
فولهام يسخر من جواو فيليكس بعد هزيمة تشيلسي
المواطن - محمد سمعه

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سخر حساب نادي فولهام الإنجليزي في “تويتر” من اللاعب البرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي، وذلك بعد طرده في مباراة الفريقين مساء أمس الخميس في الدوري الإنجليزي.

وكان فيليكس طُرد في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة بعد تدخله القوي على قدم أحد لاعبي فولهام، وهي أول مباراة للاعب البرتغالي مع البلوز المنضم لهم حديثًا قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

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سخرية فولهام

وقال الحساب الرسمي لنادي فولهام في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” باللغة البرتغالية: “وداعًا جواو”، ثم حذفها حساب فولهام بعد ذلك بدقائق لكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوها في الساعات الأخيرة.

تشيلسي ضد فولهام

وأتت تلك التغريدة كسخرية من اللاعب البرتغالي الذي طُرد في أول مباراة له مع تشيلسي.

وخلال مباراة أمس، فولهام تقدم سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي ويليان من تصويبة قوية بالدقيقة الـ25.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تعادل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لفريق البلوز بالدقيقة الـ48.

سخرية فولهام من جواو فيليكس

جواو فيليكس يتلقى البطاقة الحمراء

ومن خطأ قاتل من الحارس الإسباني كيبا، تمكن فولهام من إحراز الهدف الثاني من ضربة رأسية للاعب كارلوس فينسيوس بالدقيقة الـ74.

وكانت المباراة شهدت طرد البرتغالي جواو فيليكس في أول مباراة له مع الفريق بالدقيقة الـ59 بعد تدخله القوي على قدم أحد لاعبي فولهام.

وأصبح رصيد فولهام بعد الفوز 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البلوز عند 25 نقطة في المركز العاشر.

جواو فيليكس

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