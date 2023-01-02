فوهة بركان جبل البيضاء علامة فارقة بالمعالم الجيولوجية في الجزيرة العربية

تشكل فوهة بركان جبل “البيضاء ” الواقعة وسط حرة خيبر السوداء التابعة لمنطقة المدينة المنورة، علامة فارقة من بين البراكين الأخرى التي تشتهر بها المنطقة، ويعود السبب للونها الجذاب المائل للأبيض المكونة من صخور بركانية من نوع الكومندايت، جعلت منها واحدة من أندر المعالم الجيولوجية في الجزيرة العربية، حيث يبلغ ارتفاعها قرابة 2000 متر عن سطح البحر، وتنبت بداخلها الكثير من النباتات والأشجار الصحراوية المتنوعة.

من البراكين النادرة

وأوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية “الجيولوجيون السعوديون”، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون لوكالة الأنباء السعودية، أن فوهة بركان جبل البيضاء يعد من البراكين النادرة في جزيرة العرب والعالم، حيث تحتوي حرة خيبر على ثلاثة براكين نادرة وهي جبل البيضاء، وجبل الأبيض، وجبل المنسف وهي صخور بركانية نادرة ووحيدة على مستوى الجزيرة العربية، وتتكون من صخور بركانية حامضية رمادية فاتحة، وفيها زجاج بركاني، انفجرت منذ آلاف السنين وشكلت لونها الفاتح المائل إلى الأبيض، والتي باتت مقصداً للمستكشفين والباحثين والمهمتين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

تصنيف الصخور البركانية

وبين الدكتور ابن لعبون أن تصنيف الصخور البركانية يعود بحسب درجات تبلور حبيباتها، ونسبة السليكا والمعادن الأخرى فيها، فهي حمضية: السليكا عالية – زجاجية – فقاعية – دقيقة الحبيبات: كالرايولايت والأنديزيتُ والتراكايت والكومندايت، قلوية: السليكا قليلة ، معادن البيروكسين والأولوفين عالية: كالبازلت .

وأضاف أن المملكة من أكثر الدول العربية في عدد الحرات بـ 23 حَرّة، فيما بغلت في اليمن 7 حرّات، وسوريا 6 حرّات،والسودان 5 حرّات، وليبيا حرّتان، حيث تُعدّ حرة خيبر الأكبر في المملكة بمساحة تبلغ نحو 21,500 كيلومتراً مربعاً.