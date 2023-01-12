فيديو يؤكد استخدام الجيش الأوكراني لأسلحة كيميائية

وثق مقطع فيديو انتشر على شبكة الإنترنت تحضير قوات نظام كييف لاستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليًا.

ويظهر في الفيديو جندي أوكراني يوجه تهديدات، وفي المكان عدد كبير من الطائرات المسيرة، البعض منها ثبتت عليها أسطوانات مملوءة بمادة مجهولة.

حمض البروسيك

كما يظهر عدد كبير من هذه الأسطوانات مخزنة فيما يبدو أنها ثلاجة ويرجح أن تحتوي هذه الأسطوانات على حمض البروسيك وهو مادة قاتلة شديدة السمية، بحسب ما أفادت “روسيا اليوم”.

أسلحة من واشنطن

وفي وقت سابق، كشف نائب سابق في البرلمان الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب من الولايات المتحدة أسلحة كيمياوية لاستخدامها لاحقًا في دونباس.

وكتب البرلماني السابق على قناته في “تلغرام” أنه “ووفقًا لمصدر من مكتب الرئيس، طلب زيلينسكي من واشنطن توفير أسلحة كيميائية بشكل عاجل للقوات المسلحة الأوكرانية، لتستخدمها في دونباس”.

وبحسب المصدر ذاته فإن “نظام كييف في حالة ذعر، وإن الأمر قد لا يقتصر على هجوم إرهابي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

وثائق موسكو

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تعد وثائق تؤكد قيام أوكرانيا بأعمال إرهاب كيميائي، وأنها سترسلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية فإن أوكرانيا استخدمت في نهاية يوليو الماضي مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه.