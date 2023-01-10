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فرار السكان من منازلهم

فيديو يوثق لحظات الذعر أثناء زلزال إندونيسيا

2023-01-10 الساعة 12:02
فيديو يوثق لحظات الذعر أثناء زلزال إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت شدته 7.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية، مما تسبب في فرار السكان من منازلهم على الرغم من رفع التحذير من أمواج المد البحري العاتية تسونامي، بعد ثلاث ساعات من الزلزال، في حين وردت أنباء أولية عن أضرار محدودة.

أربع هزات

وتم رصد أربع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال القوي الذي شعر به السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا.

وقال مسؤولون في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، إن ما لا يقل عن 15 منزلًا ومدرستين تضررت من الزلزال، في حين أصيب شخص واحد.

عمق الزلزال

وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال وقع في الساعة 2:47 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق 130 كيلومتراً. وتضم جزر تانيمبار نحو 30 جزيرة وتتبع إقليم مالوكو في شرق إندونيسيا.

وكان أكثر من 300 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية في نوفمبر الماضي.

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