فيديو يوثق لحظات الذعر أثناء زلزال إندونيسيا

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ضرب زلزال بلغت شدته 7.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية، مما تسبب في فرار السكان من منازلهم على الرغم من رفع التحذير من أمواج المد البحري العاتية تسونامي، بعد ثلاث ساعات من الزلزال، في حين وردت أنباء أولية عن أضرار محدودة.
Breaking- Powerful 7.7 magnitude earthquake strikes Indonesia. #Indonesia issues #tsunami warningقد يهمّك أيضاً
Yesterday, an 7.7 magnitude #earthquake strikes in Vanuatu. Continuous earthquakes happening around the world.
(~File video) Impact of earthquake pic.twitter.com/Y10tbNU4iA
— Bimaloan.net (@bimaloan0) January 10, 2023
وتم رصد أربع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال القوي الذي شعر به السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا.
وقال مسؤولون في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، إن ما لا يقل عن 15 منزلًا ومدرستين تضررت من الزلزال، في حين أصيب شخص واحد.
وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال وقع في الساعة 2:47 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق 130 كيلومتراً. وتضم جزر تانيمبار نحو 30 جزيرة وتتبع إقليم مالوكو في شرق إندونيسيا.
وكان أكثر من 300 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية في نوفمبر الماضي.