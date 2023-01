فيديو يوثق لحظات الذعر أثناء زلزال إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 7.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية، مما تسبب في فرار السكان من منازلهم على الرغم من رفع التحذير من أمواج المد البحري العاتية تسونامي، بعد ثلاث ساعات من الزلزال، في حين وردت أنباء أولية عن أضرار محدودة.

Breaking- Powerful 7.7 magnitude earthquake strikes Indonesia. #Indonesia issues #tsunami warning

Yesterday, an 7.7 magnitude #earthquake strikes in Vanuatu. Continuous earthquakes happening around the world.

(~File video) Impact of earthquake pic.twitter.com/Y10tbNU4iA

