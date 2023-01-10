فيسبوك تسمح بمنشورات الموت لخامنئي

ألغت لجنة الإشراف على الرقابة في شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) قرار الشركة بحذف المنشورات التي تحتوي على شعار الموت لخامنئي.

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وأعلنت أن هذا الشعار شعار سياسي، لا يعني التهديد، ولا يخالف لوائح الشركة بمنع نشر التحريض على العنف.

وأصدرت اللجنة، التي تمولها شركة “ميتا” ولكنها تعمل بشكل مستقل، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، بيانا أشارت فيه إلى دور خامنئي في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد خلال الأشهر الأخيرة في إيران.

كما طلبت لجنة الإشراف في “ميتا” من هذه الشركة السماح بمنشورات تحتوي على شعار “الموت لخامنئي” الذي حذفته الشركة من الشبكات الاجتماعية قبل ذلك.

معايير ميتا

وبناء على هذا القرار “ترى لجنة الرقابة أن إزالة هذه المنشورات لا تتماشى مع معايير وقيم ومسؤوليات شركة ميتا في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت اللجنة أنه بناء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية واللغوية العامة في إيران، يجب تفسير شعار “الموت لخامنئي” على أنه يعني “الإطاحة”، وهو “شعار سياسي ولا ينطوي على تحريض بالعنف”.

يشار إلى أن العبارة المحذوفة من المنصة نشرت في الصيف الماضي، وكانت تحتوي على رسم كاريكاتيري لخامنئي تحت عنوان “الموت للنظام الإسلامي المناهض للمرأة”، و”الموت للمرشد القذر خامنئي”.