فيسبوك يتخذ قرارًا بشأن عودة ترامب

تستعد شركة ميتا لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصة فيسبوك.

حساب ترامب

وقالت صحيفة فايننشال تايمز أن فيسبوك ستصدر القرار، بعدما أعلن المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترامب عبر موقع تويتر.

وتم تعليق حساب الرئيس السابق ترامب، بواسطة فيسبوك وتويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسمياً.

لائحة اتهام

وتأتي تلك الخطوات بعد إعلان ترامب عن حملته الثالثة للبيت الأبيض. فيما يخضع ترامب حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.