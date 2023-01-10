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تعديل سياسات المنصة

فيسبوك يسمح بمنشورات الموت لخامنئي

2023-01-10 الساعة 11:32
فيسبوك يسمح بمنشورات الموت لخامنئي
المواطن - فريق التحرير

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ألغى مجلس الإشراف بشركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، قرار الشركة بحذف أي منشور على منصة فيسبوك يتضمن شعار “الموت لخامنئي”، وقال إن هذا لا يمثل انتهاكاً للقاعدة التي تحظر التهديدات العنيفة.

يسقط خامنئي

وقال المجلس، الذي تموله الشركة لكنه يعمل بشكل مستقل، في قراره إن العبارة تُستخدم في الغالب بمعنى يسقط خامنئي، في إشارة للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي يقود حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أشهر.

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وحث المجلس، الشركة على تطوير طرق أفضل لتنقيح المنشورات في مثل هذا السياق بما يتماشى مع سياسات المحتوى الخاصة بها وتحديد الخطوط العريضة بوضوح للظروف التي يُسمح فيها بالتهديدات الكلامية لقادة الدول.

احتجاجات إيران

وتشهد إيران احتجاجات منذ منتصف سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لارتدائها ملابس غير لائقة.

ومثلت الاحتجاجات، التي شارك فيها متظاهرون من كافة طوائف المجتمع للمطالبة بسقوط النظام الديني الحاكم، أحد أكبر التحديات التي واجهتها حكومة الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

معضلة ميتا

وتسببت الاضطرابات في معضلة أصبحت متكررة لميتا، التي ترددت مراراً في النهج الذي تتبعه مع العبارات السياسية العنيفة التي تُنشر على منصاتها.

وتحظر الشركة أي أسلوب يحرض على العنف الخطير لكنها تهدف إلى تجنب المبالغة من خلال جعل التنفيذ مقتصراً على التهديدات ذات المصداقية، مما يقود لحالة من الغموض بشأن متى وكيف يتم تطبيق القاعدة.

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