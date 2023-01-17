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أمير الشمالية يساعد عددًا من الشباب علقوا في البر

2023-01-17 الساعة 9:18
أمير الشمالية يساعد عددًا من الشباب علقوا في البر
المواطن - فريق التحرير

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قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، المساعدة والعون لعدد من الشباب عالقين في البر.

المساعدة والعون

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الشباب، لحظات قدوم الشباب على الأمير فيصل وأخذ الصور التذكارية معه، موجهين له التحية والتقدير على تقديمه المساعدة إليهم.

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توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي

وفي وقت سابق، استقبل أمير الشمالية، بمقر محافظة رفحاء، عددًا من المواطنين بالمحافظة، الذين قدموا للسلام عليه، حيث استمع خلال استقبالهم لعدد من المقترحات.

جهود أمير الشمالية

وكان الأمير فيصل بن خالد قد تابع الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، حيث شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة على مدن ومحافظات المنطقة، ووجه جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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