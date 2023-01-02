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نيابة عن الملك سلمان

فيصل بن فرحان يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

2023-01-02 الساعة 1:49
فيصل بن فرحان يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل
المواطن - واس

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مراسم تنصيب فخامة الرئيس لولا دا سيلفا رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية.

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وحضر سمو وزير الخارجية إلى جانب أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود، أداء فخامة الرئيس البرازيلي اليمين الدستورية في مقر الكونجرس بالعاصمة برازيليا.

مراسم التنصيب

عقب ذلك حضر سموه، مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي في القصر الرئاسي، حيث تقدم سموه بالسلام على فخامته، ونقل تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة تنصيب فخامته رئيسًا لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.

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