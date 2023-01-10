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جراء عاصفة مدارية

فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا

2023-01-10 الساعة 1:17
فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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كشف مسؤول يقود جهود إغاثة أول أمس الأحد، أن مروحيات تابعة للجيش نقلت المئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب أستراليا، بعد أن غطت المياه الأفق بأكمله في بعض المناطق.

عاصفة مدارية

وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي، جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول غزير للأمطار.

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وأفاد ستيفن داوسون وزير خدمات الطوارئ بالولاية للصحفيين في بيرث عاصمة أستراليا الغربية: المياه في كل مكان…يكابد الناس في كيمبرلي فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها الواحد في المائة.. إنها الأسوأ في أستراليا الغربية”. وذكر داوسن أن مياه الفيضانات طمرت مساحات تصل لخمسين كيلومترًا في بعض المناطق، وأنها تغطي الأفق بأكمله، وفقًا ليورونيوز.

وتأتي هذه الأحوال الجوية الطارئة بعد فيضانات متكررة شهدها شرق البلاد خلال العامين الماضيين، بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث كل عدة سنوات. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية الأحد: إن الفيضانات أدت إلى عزل بلدات.

غمرت الطرق

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضررًا، وأصبح يتعين نقل الإمدادات إليها جوًّا بعدما غمرت مياه الفيضانات الطرق.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأحد أن معدل هطول الأمطار تراجع، مع تحرك العاصفة السابقة شرقًا إلى الإقليم الشمالي، ولكنه حذر من استمرار حدوث “فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية” في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أسوأ فيضانات تعرفها المنطقة.

وحذرت أجهزة الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، التي تشمل منتجع بروم الواقع على بعد نحو 1240 كيلومترًا إلى الشمال من بيرث. ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الفيضانات يوم السبت، بأنها مدمرة وتعهد بتقديم مساعدة اتحادية.

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