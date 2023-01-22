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يظهر للمرة الأولى مع النصر ضد الاتفاق

فيفا عن مشاركة رونالدو اليوم: حُلم طفولة الكثيرين سيتحقق

2023-01-22 الساعة 4:46
فيفا عن مشاركة رونالدو اليوم: حُلم طفولة الكثيرين سيتحقق
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مواجهة الاتفاق اليوم.

الظهور الأول اليوم

ويتوقع أن يقود رونالدو هجوم النصر في مباراة الاتفاق اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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رونالدو
كريستيانو

وكان كريستيانو قد انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي بعقد ممتد حتى عام 2025، إلا أنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

وشارك كريستيانو في مواجهة فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي فاز بها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت المباراة تألقًا من النجم البرتغالي، حيث سجل هدفين وحصد جائزة الأفضل.

كريستيانو رونالدو رجل المباراة
كريستيانو يحمل الجائزة

فيفا يُعلق على مشاركة رونالدو

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، على مشاركة النجم البرتغالي المتوقعة اليوم، حيث نشر صورة لطفل يُتابعه بقميص البرتغال وأخرى بقميص العالمي، وقال: “حُلم طفولة الكثيرين سيتحقق بعد ساعات”.

كريستيانو رونالدو
فيفا يحفز الجماهير لمواجهة كريستيانو اليوم – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر حساب كأس العالم فيفا صورة أخرى لاحتفالات النجم البرتغالي بأهدافه، وعلق قائلًا: “يوم كريستيانو رونالدو.. كم هدفًا تتوقع أن يُسجل في أول مبارياته مع النصر في دوري روشن السعودي؟”.

كريستيانو رونالدو
احتفالات كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

 

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