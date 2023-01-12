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قبل إجراء القرعة غدًا

فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2022

2023-01-12 الساعة 6:37
فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2022
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، عن شعار بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقرر إقامتها في المغرب، بمشاركة 7 فرق.

شعار كأس العالم للأندية 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2022 خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل، وتُعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها المغرب البطولة.

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وأعلن “فيفا”، عن شعار النسخة الجديدة من مونديال الأندية قبل القرعة الرسمية للبطولة، التي ستُقام، يوم غد الجمعة، في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بالرباط، وسيُشارك في سحبها نور الدين النيبت، اللاعب الأكثر تمثيلًا للمنتخب المغربي.

نجم منتخب المغرب نور الدين النيبت
نور الدين النيبت – المصدر fifa

وقال “فيفا” عن شعار كأس العالم للأندية: “مع عودة البطولة إلى المغرب للمرة الأولى منذ سنة 2014، يُجسّد الشعار الرسمي إنجاز التأهل إلى قمة كرة القدم العالمية للأندية، واستُوحي من الكأس التي يرفعها أفضل فريق في العالم كل سنة”.

وتابع: “وتشير القاعدة الذهبية للشعار الذي يُشبه الكأس إلى أسس اللعبة الراسية، بينما تصوّر أعمدته التي جاءت منحنية أنيقة زرقاء مختلف القارات الحاضرة بأنديتها في البطولة، وتحمل هذه الأخيرة كرة قدم ذهبية زاهية تجسّد المجد الذي ينتظر الفائزين بكأس العالم للأندية”.

كأس العالم للأندية 2022 في المغرب
شعار البطولة – المصدر fifa

المشاركون في البطولة

ويُشارك في كأس العالم للأندية كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

كما تشهد النسخة الجديدة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصفته حاملاً لقب دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الهلال بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

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