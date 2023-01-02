فيلم أفاتار يحقق عائدات تتجاوز المليار دولار

حقق فيلم أفاتار Avatar: The Way of Water إيرادات قاربت 82.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية فقط، ليرتفع إجمالي عائداته إلى مليار دولار عالميًا في وقت شبه قياسي.

ووصلت إيرادات فيلم الخيال العلمي على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية إلى 440.5 مليون دولار، إضافة إلى 957 مليون دولار حققها في الخارج.

وبذلك ينضم فيلم أفاتار إلى 6 أفلام أخرى تخطت حاجز المليار دولار من الإيرادات في أول أسبوعين لها.

الإيرادات ليست كافية

ومع ذلك، يرى المخرج جيمس كاميرون أن الجزء الثاني من فيلم أفاتار ذا الميزانية الطائلة من إنتاج شركة تونتيث سنتشري يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ ليرد تكاليف إنتاجه ثم يبدأ مرحلة تحقيق الأرباح.

وقد حقق الجزء الأول منه إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار دولار.

الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر

وحل في المركز الثاني في شباك الإيرادات فيلم Puss in Boots: The Last Wish العائلي من إنتاج شركة يونيفرسال، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة شريك Shrek الشهيرة، وقد حصد الفيلم 22 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وحقق فيلم بلاك بانثر: واكاندا فوريفر Black Panther: Wakanda Forever الضخم من إنتاج شركة ديزني، إيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار ليحتل المركز الثالث، وارتفع إجمالي عائداته المحلية إلى 439.6 مليون دولار في ثمانية أسابيع.

وجاء في المركز الرابع فيلم Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 5.4 ملايين دولار.

وفي المرتبة الخامسة حل الفيلم الدرامي الكوميدي Babylon من إنتاج باراماونت، مع إيرادات بلغت 3.6 ملايين دولار.