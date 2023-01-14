Icon

الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية Icon فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال Icon انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا Icon تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا Icon الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل Icon الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع Icon إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين Icon كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
هناك نقاط تشابه بينه وبين الواقع

فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال

2023-01-14 الساعة 6:54
فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نال فيلم M3gan استحسان النقاد والجمهور، وهو يصور كيف تطور الطفلة كادي، 8 سنوات، ارتباطًا عميقًا بدمية شريرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذه الحبكة هي في الواقع قصة كل منزل فقط إذا تم استبدال اللعبة بالهواتف الذكية.

وسلط موقع The Insider الضوء على آراء علماء نفس الأطفال، والذين قالوا إن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا يؤثر على تطور الطفل اجتماعيًا وعقليًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

عودة الهدوء واستعادة قصور الرئاسة في البرازيل

Img

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام

حبكة فيلم M3gan 

في الفيلم، فقدت كادي والديها مؤخرًا في حادث سيارة، وقامت عمتها جيما، وهي شخصية مدمنة على العمل، ببناء M3gan، وهو روبوت صغير الحجم لكن يبدو نابضًا بالحياة، وذلك كي تمنح ابنة أخيها صديقة كما تذكرها بالقيام بأشياء مثل تنظيف المرحاض.

وتصبح الفتاة مهووسة بالاعتماد على الروبوت حتى أنها تضرب عمتها بعد أن أخذته بعيدًا.

نقاط تشابه M3gan مع الواقع

وقال الموقع الأمريكي: مثل كادي، أصبح الأطفال الذين عانوا من الصدمة أثناء جائحة كوفيد معتمدين على التكنولوجيا ويمكن أن ننظر لقصة الفيلم على أنه تحذيري حول مدى حساسية الأطفال لتشكيل ارتباطات غير صحية بشاشاتهم، حيث يفقد الأطفال تطوير المهارات الاجتماعية عندما يقضون وقتًا طويلاً في النظر إلى الشاشات.

M3gan فيلم تحذيري عن مدى خطورة تعرض الأطفال للسوشيال ميديا

وقال الطبيب النفسي المختص في علاج الأطفال والمراهقين، روبنسون براون: وقت اللعب ليس ضارًا في حد ذاته، لكن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت قد يفوتهم تعلم الإشارات الاجتماعية أو تطوير مهارات المحادثة، وحتى عندما يرسل الأطفال رسائل نصية فإنهم لا يتعلمون كيفية التواصل بفعالية مع شخص آخر.

وقال براون: مهارات الاتصال، والقدرة على بدء وإجراء محادثة، كل هذه الأشياء يفقدها الأطفال حاليًا، مضيفًا: أجد مع الأطفال صراعًا حقيقيًا للانخراط في هذا النوع من السلوك الآن أكثر مما رأيته في أي وقت مضى، يحتاج الآباء جديًا إلى الإشراف على كيفية استخدام أطفالهم الصغار للتكنولوجيا.

وقالت أخصائية علم النفس، جوان برودر، إن الأطفال خرجوا من الوباء أكثر قلقًا اجتماعيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة التفاعل الجسدي، من فقدان رؤية الأصدقاء في المدارس والقدرة على لمس أقاربهم جسديًا فتحولوا إلى التكنولوجيا لملء الفراغ الاجتماعي.

وتابعت: أنا لست مناهضة للتكنولوجيا، لكن الناس بحاجة إلى التفاعل الجسدي مع بعضهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار