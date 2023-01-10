فينسينت أبو بكر يختار فريقه الجديد بعد النصر

كشفت تقارير إعلامية، هوية الفريق الجديد الذي سينضم له المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر في حال غادر النصر في يناير الجاري.

وذكر الصحفي أكرم كونور عبر حسابه في “تويتر” أن أبو بكر سينضم لنادي بيشكتاش التركي تعويضًا لرحيل الهولندي المهاجم الهولندي فوت فيجهورست لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي سياق آخر، تسببت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية في إثارة الجدل حول تصريح منسوب للمهاجم الكاميروني أبو بكر وهو يسخر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تصريح مثير من فينسينت أبو بكر

وكان النصر قرر فسخ العقد مع أبو بكر مقابل قيد النجم البرتغالي كثامن أجنبي في صفوف أصفر الرياض بالموسم الحالي.

ونشرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية وموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي حوارًا صحفيًّا منسوبًا لأبو بكر قال فيه عن رونالدو: “كنت أعتقد دائمًا أن ليونيل ميسي أفضل من رونالدو، ولكن بعد التدرب مع اللاعب البرتغالي، أدركت أنني كنت محقًّا”.

وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة تصريحات فينسينت أبو بكر خاصة أنه لم يظهر أي مقطع فيديو للاعب الكاميروني وهو يُدلي بمثل هذا التصريح.