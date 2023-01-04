في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا

تصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في العام 2022م.

وتصدر ولي العهد، الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في 2022، في استطلاع رأي أجراه موقع أساس اللبناني بمشاركة مسؤولين وقادة الفكر من أمريكا والعالم العربي.

وشمل الاستطلاع 27 شخصية عربية ودولية تم اختيارها من بين النخب السياسية والإعلامية الفاعلة والمؤثرة في بلدانها وفي الوطن العربي والعالم أجمع.

• محمد بن سلمان شخصية العام بالإجماع

وحاز الأمير محمد بن سلمان على مجموع 14 صوتًا، فيما حل في المرتبة الثانية عربيًّا أمير قطر بـ 7 أصوات.

وأكد المشاركون في الاستطلاع اختيارهم للأمير محمد بن سلمان؛ بسبب إنجازاته في المملكة وعلى الصعيد الدولي، والنهضة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المملكة على يديه، حيث تحولت المملكة إلى قطب فاعل ومؤثر في العالم.

بينما جاء على المستوى الدولي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ 6 أصوات، بينما حل في المرتبة الثانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ 5 أصوات.

آراء المشاركين في الاستطلاع

شارك في استطلاع مركز “أساس”، الكولونيل ديفيد دي روش المدير السّابق لمكتب الخليج وشبه الجزيرة العربية في وزارة الدّفاع الأمريكيّة، ومدير قسم الاتصالات بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، وكبير المديرين السّابق لشؤون باكستان، ومدير سابق لعمليات حلف الناتو، حيث اختار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: إن الأمير محمّد بن سلمان، انتقَل بالسّعوديّة إلى مرحلة جديدة، وقادَ تحوّلًا اجتماعيًّا غير مسبوق شمل حقوقًا باتت المرأة السّعوديّة تتمتّع بها، وأعادَ تنظيم العلاقة مع الولايات المُتحدة على أسسٍ جديدة، وفي الوقت عينه وسّع مروحة العلاقات الدّوليّة للمملكة بعيدًا عن الاعتماد على الولايات المُتحدة.

أما عن الشخصية الأبرز دوليًا لعام 2022 فاختار الكولونيل ديفيد دي روش الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

نقلة نوعية في المملكة

واختار السفير السعوديّ السابق في لبنان علي عوّاض العسيري، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: الأمير محمد بن سلمان، هو الشخصية الأبرز عربيًّا بكلّ صراحة وصدق لأنّه نقل المملكة العربية السعودية نقلة نوعية غير مسبوقة في كلّ خطوة من خطوات الحياة بكلّ حكمة وشجاعة، وأجرى تغييرات كبيرة في الأداء الحكومي والقطاع الخاص والمجال الصحّي وفي محاربة الفساد، وكان أداؤه على المستوى الدولي مهمًّا ومتوازنًا على المستويين السياسي والاقتصادي وغيرهما.

مبارك آل عاتي إعلاميّ ومُحلّل سياسيّ سعودي في إذاعة الرّياض، اختار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: إن الشخصية الأبرز عربيًّا وعالميًّا هو وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان؛ فقد أدخل العالمَ حقبةً جديدةً من خلال إرهاصات ولادة قوّة جديدة مُضادّة للقوّة الغربيّة، وعمل على ترسيخ دور المجموعات الدّوليّة مثل دول “بريكس”، وتمتين العلاقات بين أعضائها وضمّ دول جديدة.

يُضاف إلى ما سبق قيادته للتّحوّل الاجتماعي والرّؤية الاقتصاديّة 2030، ونجاحه في إدارة العلاقات العربيّة والدّولية للمملكة وحلّ الخلافات العربيّة والإسلاميّة وإصلاح البيت الخليجيّ وتمتين علاقات السّعوديّة بالدّول الكبرى من خلال اللقاءات والقمم، ومنها القمّة السّعوديّة- الصّينيّة والقمّة العربيّة- الصّينيّة، وحسن إدارته لملفّ النّفط وقراره التّاريخي خفض الإنتاج على الرغم من الضّغوط الغربيّة، وتولّيه منصب رئيس الوزراء في المملكة، وهذا قرار مفصليّ.

كذلك اختار الوزير اللبنانيّ السابق محمّد المشنوق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وعزا ذلك بفضل سياسة الأمير محمد بن سلمان الانفتاحية على كلّ الدّول العربيّة تقريبًا، وعمله لحلّ الأزمة اليمنيّة، ومُعالجة الظّروف القائمة في لبنان وسوريا والعراق، ودوره في تقليص الهيمنة الأمريكيّة على منظّمة أوبك وزيادة الاستقلاليّة داخل المُنظّمة للحفاظ على مصالح الدّول المُنتجة للنّفط، وانفتاحه على العالم وتعزيز شبكة من العلاقات المتينة مع الصّين وكوريا وأوروبا.

مشاريع ثقافية واجتماعية في المملكة

وأضاف أن ولي العهد، يتحرّك بمرونة لم تكن موجودة سابقًا في السّعوديّة، ويقود مشاريع ثقافيّة واجتماعيّة وتحوّلًا نحو الانفتاح ومشاريع ضخمة مثل مشروع “نيوم” الذي يقترب من الإنجاز شيئًا فشيئًا، في حين كان البعض يعتبره ضربًا من الخيال.

أيضًا ساهم الأمير محمد بن سلمان في اعتماد المملكة سياسة متوازنة تجاه القضيّة الفلسطينيّة، وهذا ظهرَ أخيرًا في تصريحات المسؤولين السّعوديين، الذين أكّدوا تمسّك المملكة بإقامة دولة فلسطينيّة.

بينما اختار المشنوق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليكون الشخصية الأبرز دوليًّا لعام 2022.

من جهته اختار الوزير اللبنانيّ السابق معين المرعبي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

قائد وصاحب رؤية عظيمة

وقال: إنه شخص قائد وصاحب رؤية عظيمة جدًّا يقدر على تحقيقها. وما ينقصنا في عالمنا العربي هو أن نرى قادة لديهم الإصرار والرغبة والطريقة الصحيحة من أجل تحقيق رؤيتهم التطويرية للشعوب العربية ككلّ. أضف إلى ذلك مواقف العزّة والكرامة التي اتّخذها في المسائل الدولية وفي شؤون المملكة الداخلية.

بينما اختار المرعبي إيلون ماسك، ليكون الشخصية الأبرز دوليًا لعام 2022، مضيفًا أنه صاحب رؤية واسعة وتنموية، ولديه خطة للعالم بأجمعه تشمل التكنولوجيا وتقدّم البشرية.

النائب اللبناني سجيع عطيّة اختار أيضًا الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

واختار محمد سليمان النائب اللبناني، كذلك، ولي العهد، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

مصالح المملكة أولًا

وقال: إن الأمير محمد بن سلمان أحدث تغييرًا كبيرًا على مستوى العلاقات الدولية، وأسّس لفكر استقلاليّ يضع مصالح المملكة أوّلًا، ويقود نهضة تنموية كبرى داخل المملكة في كلّ المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

أسعد درغام نائب لبناني، اختار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: إن الأمير محمد بن سلمان شخصية 2022 عربيًا، لأنّه كان محور اهتمام الإعلام العربي والدولي.

بينما اختار درغام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليكون الشخصية الأبرز دوليًّا لعام 2022، موضحًا أنه كان حديث الإعلام العالمي، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية.

تطوير المملكة على كافة الصعد والمجالات

وليد البعريني، نائب لبناني، وقع اختياره على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: إن وليّ العهد، عمل على تنمية وتطوير المملكة على كلّ الصعد وفي كلّ المجالات.

وأضاف أنّ النهضة الكبرى التي يقودها والمبنيّة على رؤية 2030 المذهلة والريادية والشاملة وغير التقليدية ستجعل من السعودية قطبًا عالميًّا.

بينما اختار البعريني الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليكون الشخصية الأبرز دوليًّا لعام 2022 بسبب إمساكه بخيوط اللعبة الدولية، مضيفًا: “على الرغم من كلّ التطوّرات ما يزال يتحكّم بمسار السياسة الدولية”.

المملكة لاعب أساسي دوليًّا

من جهته اختار النائب اللبناني نبيل بدر الأمير محمد بن سلمان ليكون الشخصية الأبرز دوليًا لعام 2022.

وقال: لقد تخطّى دوره الساحة الإقليمية العربية وأصبح لاعبًا أساسيًّا على الساحة الدولية في العديد من المجالات.

وقال: “كان من الواضح خلال العام الجاري أنّ الأمير محمد بن سلمان عزّز دور المملكة العربية السعودية في السياسة العالمية، وكرّس موقعها جاعلًا منها جزءًا أساسيًّا من أيّ حلّ دولي، سواء في الشرق أو الغرب. وقد حرص الأمير محمد بن سلمان على النهوض بالشرق الأوسط متحدّيًا كلّ السياسات المعادية والمتآمرة على سلطة بلده، وبات قادة الدول يتعاطون مع المملكة من الندّ للندّ من دون أيّ نوع من الفوقية والاستعلاء.

بينما اختار نبيل بدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022، بعد نجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم، وأعاد البلاد العربية إلى الخارطة العالمية، وتمسّك بالثقافة العربية وعكس صورة مبادئنا وقيمنا المشرقة التي نفتخر بها أينما حللنا، على الرغم من كلّ الحملات الغربية التي تعرّضت لها قطر شكلًا والإسلام ضمنًا.

مواقف سياسية واضحة وقوية

واختار وضّاح الصادق، نائب لبناني، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: إن وليّ العهد له مواقف سياسية واضحة وقوية. وهو يتابع مسيرة المملكة في التنمية والانفتاح، ويضعها اليوم في المركز الأول بين الدول الأسرع نموًّا في العالم.

بينما اختار وضاح الصادق، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليكون الشخصية الأبرز دوليًّا لعام 2022، موضحًا أنه فاجأ العالم بصموده أمام الجيش الروسي، ثمّ حوّل الحرب لمصلحته وأصرّ على البقاء في أوكرانيا والصمود مع جيشه وتمكّن من توحيد الشعب الأوكراني.

بايدن يرضخ لمطالب المملكة

من جهته اختار العميد السوريّ أحمد حمادة، الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022؟.

وقال: إن ولي العهد استطاع أن يجمع الصين مع العرب، ورضخ بايدن لمطالبه بزيارة المملكة، ومنع بشار الأسد من المشاركة في القمّة العربية.

أما مفتي طرابلس والشمال الأسبق الشيخ مالك الشعّار فاختار كلًّا من الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم ليكونا الشخصيتين العربيتين الأكثر تأثيرًا في 2022م.

واختار الشيخ خلدون عريمط الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022.

وقال: إن ولي العهد استطاع أن يلعب دورًا إقليميًّا ودوليًّا كبيرًا في إظهار أنّ المملكة العربية السعودية والعرب قوّة أساسية لها مواقف مستقلّة ليست جزءًا من محاور دولية.

أما عن الشخصية الأبرز دوليًا لعام 2022، فوقع اختياره على الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ لأنّه استطاع أن يجعل بلاده في المركز الثاني اقتصاديًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل على الانفتاح على العالم العربي والإسلامي، وعقد ثلاث قمم في الرياض.

المملكة وتعزيز العلاقات مع الجميع

كذلك اختار الدكتور خلدون الشريف الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2022، وقال: إنه أحدث تغييرات جذرية داخل المملكة لاقت قبولًا في مجتمع يسوده عنصر الشباب، وعلى مستوى الإقليم استطاع أن يقيم أفضل العلاقات مع دول الخليج كلّها، إضافة إلى تعزيزه العلاقات مع مصر والعراق والسودان والأردن وعُمان من خلال صندوق الاستثمارات المشترك، وكذلك مع تركيا. أمّا على المستوى الدولي فهو يريد إعادة صياغة العلاقات الدولية حسب قواعد جديدة تنطلق من مصالح المملكة مع الصين وروسيا وأمريكا وأوروبا.

بينما اختار الشريف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليكون الشخصية الأبرز دوليًّا لعام 2022 بعدما شنّ حربًا على أوكرانيا، مضيفًا أنه على الرغم من أنّه من الصعب في هذه اللحظة التنبّؤ بنتائج هذه الحرب، فقد وضعت بوتين على رأس قائمة الشخصيات الأكثر متابعة وأهمية في العالم.

وللاطلاع على تقرير استطلاع أساس عبر الرابط: هنا

جميع المشاركين في استطلاع مركز أساس اللبناني:

– المساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأمريكيّ لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر.

– الكولونيل ديفيد دي روش: المدير السّابق لمكتب الخليج وشبه الجزيرة العربية في وزارة الدّفاع الأمريكيّة، ومدير قسم الاتصالات بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، وكبير المديرين السّابق لشؤون باكستان، ومدير سابق لعمليات حلف الناتو.

– رجل الأعمال اللبناني – الأمريكي مسعد بولس (والد زوج ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب).

– السفير السعوديّ السابق في لبنان علي عوّاض العسيري.

– الإعلامي المصريّ محمد طُلبة.

– مبارك آل عاتي (إعلاميّ ومُحلّل سياسيّ سعودي في إذاعة الرّياض).

– أحمد المسلماني (مستشار رئاسيّ مصريّ سابق).

– الوزير اللبنانيّ السابق محمّد المشنوق.

– الوزير اللبنانيّ السابق معين المرعبي.

– سجيع عطيّة (نائب لبناني).

– محمد سليمان (نائب لبناني).

– أسعد درغام (نائب لبناني).

– أحمد رستم (نائب لبناني).

– وليد البعريني (نائب لبناني).

– طه ناجي (نائب لبناني).

– إيهاب مطر (نائب لبناني).

– أشرف ريفي (نائب لبناني).

– نبيل بدر (نائب لبناني).

– وضّاح الصادق (نائب لبناني).

– بلال الحشيمي (نائب لبناني).

– الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر.

– العميد السوريّ أحمد حمادة.

– مفتي طرابلس والشمال الأسبق الشيخ مالك الشعّار.

– الشيخ خلدون عريمط.

– الشيخ محمد علي الجوزو.

– الدكتور خلدون الشريف.