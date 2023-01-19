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بعد فوزه على نجوم الهلال والنصر بخماسية

في ليلة تاريخية .. باريس سان جيرمان يحصد كأس موسم الرياض بخماسية

2023-01-19 الساعة 11:38
في ليلة تاريخية .. باريس سان جيرمان يحصد كأس موسم الرياض بخماسية
المواطن - محمد سمعه

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حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لقب كأس موسم الرياض في نسخته الأولى، بعد أداء مميز والفوز بنتيجة 5/ 4 أمام نجوم ناديي الهلال والنصر.

باريس سان جيرمان بطل النسخة الأولى

ونشر حساب “موسم الرياض” عبر “تويتر” لقطات من تتويج الفريق الباريسي بلقب كأس موسم الرياض حيث منح المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، كأس البطولة للاعبي الفريق الفرنسي حيث تسلمها قائد الفريق، المدافع البرازيلي ماركينيوس.

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ملخص المباراة

وخلال المباراة المثيرة التي شهدت 9 أهداف، شهد الشوط الأول 4 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

باريس سان جيرمان بطل كأس موسم الرياض - تركي آل الشيخ

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني راموس الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من مبابي، ثم بعدها أحرز اللاعب الكوري جانج هيون سو الهدف الثالث لفريق موسم الرياض.

ونجح مبابي في إضافة الهدف الرابع لـ سان جيرمان من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب هوجو الهدف الخامس للفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة الـ93 سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تصويبة قوية.

باريس سان جيرمان بطل كأس موسم الرياض - تركي آل الشيخ

حضور مميز لـ أميتاب باتشن

وكانت المباراة التي أُقيمت في ملعب الملك فهد الدولي، شهدت حضورًا جماهيريًّا ضخمًا وحضورًا مميزًا لـ الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشن.

باريس سان جيرمان بطل كأس موسم الرياض - تركي آل الشيخ

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