Icon

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية Icon اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة Icon ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد Icon لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة Icon ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة Icon توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة Icon اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على فريق نجوم الهلال والنصر بخماسية

في مباراة الأهداف الـ9 .. باريس سان جيرمان يُتوج بـ كأس موسم الرياض

2023-01-19 الساعة 10:29
في مباراة الأهداف الـ9 .. باريس سان جيرمان يُتوج بـ كأس موسم الرياض
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تُوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بـ كأس موسم الرياض بعد فوزه على فريق نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5/ 4، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة الأهداف الـ9

وشهد الشوط الأول 4 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

Img

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

باريس سان جيرمان - نجوم الهلال والنصر - كأس موسم الرياض

ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني راموس الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من مبابي، ثم بعدها أحرز اللاعب الكوري جانج هيون سو الهدف الثالث لفريق موسم الرياض.

مبابي - باريس سان جيرمان - نجوم الهلال والنصر - كأس موسم الرياض

ونجح مبابي في إضافة الهدف الرابع لـ سان جيرمان من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب هوجو الهدف الخامس للفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة الـ93 سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تصويبة قوية.

باريس سان جيرمان - نجوم الهلال والنصر - كأس موسم الرياض

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم