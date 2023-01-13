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لمتابعة مهام القوات ميدانياً

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد العمل بـ سودة عسير

2023-01-13 الساعة 2:34
قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد العمل بـ سودة عسير
المواطن - واس

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تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الجمعة، القوة الخاصة للأمن البيئي بالسودة في منطقة عسير، لمتابعة سير العمل ميدانياً وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

جهود مراقبة البيئة

ونقل اللواء الحربي لمنسوبي القوة في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات بحماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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