الديلي ميل: والد ميسي في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال الهلال يصطدم بالوداد في كأس العالم للأندية 2022 بسعة 15 ألف متفرج.. ملعب الشباب يستضيف مباريات الهلال قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد العمل بـ سودة عسير أبطال الحرس الوطني: على المصحف حلفنا ما نذل لا نهاب الكشف عن حكام الكلاسيكو بالسوبر الإسباني الغزارة التهديفية شعار مباريات أبها وضمك مكاسب أسبوعية قوية للنفط مع نمو الطلب الصيني رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6% خطيب المسجد النبوي: حفظ الأسرار الزوجية أمانة وإفشاؤها غدر وخيانة
تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الجمعة، القوة الخاصة للأمن البيئي بالسودة في منطقة عسير، لمتابعة سير العمل ميدانياً وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.
ونقل اللواء الحربي لمنسوبي القوة في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات بحماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.