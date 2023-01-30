قائمة الهلال بكأس العالم للأندية 2022

أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

قائمة الهلال

وجاءت قائمة الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، جانغ هيون سو، متعب المفرج، علي آل بليهي، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير ومحمد كنو.

كما ضمت القائمة؛ عبدالله الحمدان، عبدالله عطيف، أوديون إيغالو، سعود عبدالحميد، صالح الشهري، غوستافو كويلار، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا، لوسيانو فييتو، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري ومعاذ فقيهي.

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

غياب سلمان الفرج

وكشف نادي الهلال، قبل قليل، عن تعذر مغادرة سلمان الفرج مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في قدمه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين في الجولة الأولى من كأس العالم 2022، وأنهى برنامجه التأهيلي مؤخرًا، وبدأ في المشاركة بالتدريبات.