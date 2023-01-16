قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان في كأس ‎موسم الرياض

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أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن قائمة فريق نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض.
وضمت القائمة في حراسة المرمى كلا من محمد العويس وأمين بخاري، إلى جانب اللاعبين عبدالإله العمري وعلي لاجامي وسعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعبدالله مادو وسلطان الغنام وخليفة الدوسري وعلي البليهي ولويس غوستافو وعبدالله الخيبري وعبدالله عطيف ومحمد كنو، بالإضافة إلى سالم الدوسري وسامي النجعي وماتيوس بيريرا وتاليسكا وبيتي ماريتينز وأندريه كاريو وموسى ماريغا والأسطورة كريستيانو رونالدو.
ونال البرتغالي رونالدو، المنتقل حديثا إلى النصر، شارة قيادة فريق “موسم الرياض”.
وستتجه الأنظار إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات.
وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.