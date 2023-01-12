مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك
كشف القانوني الرياضي يعقوب المطير، مفاجأة مُدوية صدمت نادي النصر، بعد تقدمه باستئناف إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد رفض لجنة الانضباط، احتجاج النادي ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض الأخير بين الفريقين.
#ملعب_SBC | المستشار القانوني يعقوب المطير: مشاركة محمد #كنو نظامية مع المنتخب و #الهلال ، ولجنة الانضباط رفضت احتجاج #النصر بناءً على استنفاذ اللاعب مدة الإيقاف.. ومن المتوقع بأن لجنة الاستئناف ستؤيد قرار لجنة الانضباط وسيرفض الاحتجاج. #قناة_SBC
— يعقوب المطير (@Yaqoub_Almutair) January 11, 2023
وتحدث المطير لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “مشاركة كنو نظامية مع المنتخب السعودي والهلال، ولجنة الانضباط رفضت احتجاج النصر بسبب نهاية مدة عقوبة كنو، من المتوقع بأن لجنة الاستئناف ستؤيد قرار لجنة الانضباط، وبالتالي سيُرفض استئناف نادي النصر”.
وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.
يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.
وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.