قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض

كشف القانوني الرياضي يعقوب المطير، مفاجأة مُدوية صدمت نادي النصر، بعد تقدمه باستئناف إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد رفض لجنة الانضباط، احتجاج النادي ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض الأخير بين الفريقين.

وتحدث المطير لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “مشاركة كنو نظامية مع المنتخب السعودي والهلال، ولجنة الانضباط رفضت احتجاج النصر بسبب نهاية مدة عقوبة كنو، من المتوقع بأن لجنة الاستئناف ستؤيد قرار لجنة الانضباط، وبالتالي سيُرفض استئناف نادي النصر”.

مشاركة محمد كنو

وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.

وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.