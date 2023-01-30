Icon

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 33 مئوية وطريف والقريات الأدنى Icon طريقة جديدة للاحتيال تستهدف المطورين العقاريين فاحذروها Icon طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن Icon الموارد البشرية: دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على الضمان الاجتماعي Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين Icon مطالب بالتعجيل بإقرار الوثيقة الموحدة لحماية المرضى من تجاوزات الكادر الطبي Icon التأمينات توضح مهلة تسجيل المشترك السعودي بعد العقد Icon جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ Icon توقعات بأمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وغبار على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
القوات الروسية تواصل تقدمها

قتلى بقصف متبادل جنوب وشرق أوكرانيا

2023-01-30 الساعة 8:50
قتلى بقصف متبادل جنوب وشرق أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقط ما لا يقل عن 8 قتلى و11 جريحًا من طرفي النزاع جراء قصف متبادل في جنوب وشرقي أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها شمالي سوليدار وإوغليدار.

قصف خيرسون

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 6 آخرون بقصف روسي على مدينتين أوكرانيتين أمس الأحد.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بـ كميات أمطار أعلى خلال فبراير على عدة مناطق

Img

وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد

وقال زيلينسكي إن قصفًا روسيًا، على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف، شرقي البلاد، إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.

سقوط قتلى

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو، إن الجيش الروسي قصف خيرسون طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك 6 جرحى و3 قتلى.

وأفاد حاكم الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف بأن غارة روسية أصابت أمس الأحد مبنى سكنيًا من 4 طوابق، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصة تليجرام “أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة. لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنة، والمبنى دُمر جزئيًا. تم إجلاء السكان. كل خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان”.

تقدم القوات الروسية

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أحرزت القوات الروسية تقدما على عدة محاور في دونيتسك، خصوصًا في مدينة أوغلودار ومنطقة سوليدار، حيث قامت سيطرت على بلدة بلاغاداتنايا شمال سوليدار، إلى الجنوب من مدينة سيفيرسك.

وفي مقاطعة زابوريجيا، حققت القوات الروسية تقدمًا على محوري مارينكا وغييفكا.

وتستكمل القوات الروسية إحكام الطوق على مدينة أوغليدار، من الناحيتين الشمالية والجنوبية، بحسب روسيا اليوم، التي أشارت إلى تطويق القوات الأوكرانية في المدينة واستسلام العديد من القوات الأوكرانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...
السعودية اليوم

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...

السعودية اليوم
تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...
السعودية اليوم

تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...

السعودية اليوم
رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...
العالم

رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...

العالم
آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم
تكنولوجيا

آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم

تكنولوجيا
مباراة واحدة السبت في دوري روشن
الرياضة

مباراة واحدة السبت في دوري روشن

الرياضة
اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...
صحة وطب‎

اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...

صحة وطب‎
مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا
الرياضة

مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا

الرياضة
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار