قتلى بقصف متبادل جنوب وشرق أوكرانيا

سقط ما لا يقل عن 8 قتلى و11 جريحًا من طرفي النزاع جراء قصف متبادل في جنوب وشرقي أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها شمالي سوليدار وإوغليدار.

قصف خيرسون

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 6 آخرون بقصف روسي على مدينتين أوكرانيتين أمس الأحد.

وقال زيلينسكي إن قصفًا روسيًا، على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف، شرقي البلاد، إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.

سقوط قتلى

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو، إن الجيش الروسي قصف خيرسون طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك 6 جرحى و3 قتلى.

وأفاد حاكم الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف بأن غارة روسية أصابت أمس الأحد مبنى سكنيًا من 4 طوابق، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصة تليجرام “أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة. لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنة، والمبنى دُمر جزئيًا. تم إجلاء السكان. كل خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان”.

تقدم القوات الروسية

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أحرزت القوات الروسية تقدما على عدة محاور في دونيتسك، خصوصًا في مدينة أوغلودار ومنطقة سوليدار، حيث قامت سيطرت على بلدة بلاغاداتنايا شمال سوليدار، إلى الجنوب من مدينة سيفيرسك.

وفي مقاطعة زابوريجيا، حققت القوات الروسية تقدمًا على محوري مارينكا وغييفكا.

وتستكمل القوات الروسية إحكام الطوق على مدينة أوغليدار، من الناحيتين الشمالية والجنوبية، بحسب روسيا اليوم، التي أشارت إلى تطويق القوات الأوكرانية في المدينة واستسلام العديد من القوات الأوكرانية.