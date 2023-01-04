قتلى وجرحى في انفجارين بالصومال

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قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين، اليوم الأربعاء، في بلدة وسط الصومال.
وأفاد مسؤول الأمن المحلي عبد الله أدان لوكالة فرانس برس: بأنه هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين.
وغالبًا ما تقف حركة الشباب الإرهابية وراء مثل هذه العمليات التي تستهدف الجيش الصومالي والمدنيين على حد سواء.
وتكبدت حركة الشباب خلال الأشهر الأخيرة خسائر بالجملة، واستعادت القوات الحكومية، وبمساندة من مسلحي العشائر، عدة مناطق استراتيجية كانت تحت سيطرة الحركة في محافظة هيران، منذ انطلاق العمليات العسكرية لطرد حركة الشباب من المناطق التي تحتلها وسط وجنوب البلاد.