قتيل وجريح في إطلاق نار داخل ثكنة عسكرية بـ النمسا

وقع تبادل لإطلاق النار، اليوم الجمعة، في ثكنة قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات في دولة النمسا، وذلك بعد مشادة بين جنديين أشعلت الأجواء في الثكنة العسكرية الأمر الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة قائده.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، مايكل باور: قُتل جندي وأُصيب قائده في عملية تبادل لإطلاق النار قبل السابعة بقليل من صباح اليوم في الثكنة الجوية ببلدة فينر نويشتات.

القائد أطلق الرصاص أولًا

وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن الجندي الذي كان في نوبة الحراسة فتح النار أثناء جدال، فيما يبدو أن الجندي الأعلى رتبة أطلق عليه الرصاص.