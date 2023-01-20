قرارات استثنائية من مصرف لبنان لكبح الدولار

أصدر مصرف لبنان 3 قرارات عاجلة تتعلق برفع سعر السحوبات الاستثنائية وفق أحكام التعميم 151 من 8 آلاف إلى 15 ألفًا، ووفق التعميم 158 من 12 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة.

قرارات

بينما يتعلق قرار آخر بالقروض التي منحت بالعملات الأجنبية لغير المقيمين من أفراد ومؤسسات، والتي يجب تسديدها بدولار فرش بموجب تحويلات من خارج لبنان أو بموجب دفعات نقدية.

وتراجعت الليرة البنانية، أمس الخميس، إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقًا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن السوق الموازية افتتحت صباح اليوم الخميس على ارتفاع بتسعيرة الدولار لتتراوح ما بين 49600 – 49700 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

وكان سعر صرف الدولار قد أغلق مساء الأربعاء على تسعيرة تراوحت ما بين 49100 و49300 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

ويواصل دولار السوق السوداء تحليقه مقابل الليرة اللبنانية، وقد بلغ قبل ظهر أمس الخميس 19\1\2023 مستوى قياسيًا جديدًا، ووفقًا لـصوت بيروت انترناشونال.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرافين، 50000 ليرة مبيع و49800 ليرة شراء.

ونقلت المنصة الإلكترونية اللبنانية عن الدكتور باتريك مارديني تأكيده أن “اتجاه الدولار تصاعدي”، مشيرًا إلى أنه “لا سقف لارتفاع الدولار مهما تم التداول بالأرقام”.

وأردف أن “لا قعر لانهيار الليرة طالما نستمر بموضوع زيادة الكتلة النقدية”.

ولفتت مارديني إلى أن الليرة اللبنانية التي طبعت استعملت لكي يتم من خلالها شراء الدولار، ولفت الى أن مع بداية الأزمة حتى اليوم كمية الليرة قد ضربت بعشرين، ولهذا السبب الليرة قد انهارت والدولار ارتفع.

وأفاد أن وتيرة ارتفاع الدولار متعلقة اليوم بوتيرة طبع الليرة اللبنانية، شارحاً أنه كلما زاد طبع الليرة كلما انهارت أكثر فأكثر، أي إذا استمر المصرف المركزي بطباعة الليرة سيزيد ارتفاع الدولار، واذا تم العكس، فيتوقف انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وشدد على أن كل الموضوع محكوم بالقرار الذي سيأخذه المصرف المركزي.