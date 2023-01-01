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العالمي يسعى لضم أقوى الصفقات بعد ضم رونالدو

قرار مفاجئ يؤجل تعاقد النصر مع لوكا مودريتش إلى 2024

2023-01-01 الساعة 9:17
قرار مفاجئ يؤجل تعاقد النصر مع لوكا مودريتش إلى 2024
المواطن - محمد سمعه

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يفكر نادي النصر في التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وارتفع طموح النصر بضم أقوى الصفقات، بعد نجاحه في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق لمدة موسمين.

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قرار لوكا مودريتش

وذكر الصحفي الإسباني خوسيه دياز، الصحفي بصحيفة Marca الإسبانية أن مودريتش لايفكر حاليًا في الرحيل عن ريال مدريد، حيث سيجدد عقده مع النادي الملكي حتى صيف 2024.

وأضاف أن النصر سيؤجل تعاقده مع مودريتش حتى صيف 2024، بعد قرار النجم الكرواتي بالبقاء في الريال، وسيركز أصفر الرياض على ضم اللاعب الإسباني سيرخيو راموس في صيف العام الحالي.

وكان مودريتش أعلن أنه سيعتزل كرة القدم في عمر الـ40.

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وصول رونالدو

وفي وقت سابق، وأوضحت قناة SSC، أن رونالدو سيصل إلى الرياض، اليوم الأحد، بصحبة مسلي آل معمر رئيس النادي، مشيرة إلى أن النصر سيُنظم احتفالًا كبيرًا للنجم البرتغالي، مساء بعد غد الثلاثاء.

ولم يكشف نادي النصر قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن التقارير تُشير إلى أن كريستيانو سيتقاضى راتبًا يصل إلى 173 مليون إسترليني سنويًا، وتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للعالمي.

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