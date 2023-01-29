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انتشار وسط الأحياء وإتلاف المزارع

قرود البابون تحاول اقتحام أحد محلات النماص

2023-01-29 الساعة 6:43
قرود البابون تحاول اقتحام أحد محلات النماص
المواطن - فريق التحرير

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أثارت ظاهرة انتشار قرود البابون في عدد من مناطق المملكة خاصة بمحافظة النماص بمنطقة عسير، أزمة كبيرة وخطرًا على أرواح الأهالي والمحلات التجارية.

تهديد وخطر

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” من محافظة النماص، محاولة أحد القرود دخول محل، فيما ظهر أحد العمال من خلف الزجاج وهو يلوح له بالابتعاد، لكنه يصر على محاولة الاقتحام قبل أن يبتعد قليلًا عن الباب الزجاجي.

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وعلق حساب “وناسة البر” على الفيديو بالقول “هذا خطر على الأطفال والناس.. صار الهجوم داخل المحلات التجارية أمس إذ داخلوا البقالة وسرقوها واليوم أصحاب المحلات مغلقين الباب خوفًا منها”.

وعليه نشر عدد من رواد موقع “تويتر”، انتشار القرود في عدد من مناطق المملكة، داعين الجهات المعنية إلى الوصول لحل من أجل إيقافهم أو صيدهم، نظرًا لتكاثرها وتواجدها بين السكان ما يعد خطرًا على الجميع.

إتلاف المحاصيل

وشكا مغردون من أن هذه القرود أكلت المحاصيل الزراعية وقضت على مزارعهم، مطالبين وزارة البيئة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالنظر وحل هذه المشكلة.

فيما أشار أحد المغردين إلى أنه من الضروري أن يتم إطلاق النمور في أماكن تواجد هذه القرود للتوازن البيئي ويصبح عددها قليلًا لا يؤثر على المزارع ولا الحياة الطبيعية.

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