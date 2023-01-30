Icon

لاعب شهير يسرق ملعقة من بوتين وسط الكرملين Icon الدراسة عن بعد في مدارس ينبع غدًا بسبب التقلبات الجوية Icon حيوان غرير العسل ينتصر على 3 نمور إفريقية Icon تعليم العلا: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي Icon تنبيه لمستخدمي الطرق في بحرة ورابغ وجدة: رياح وأتربة Icon شروط دعم ساند حال تعطلك عن العمل لظروف خارجة عن إرادتك Icon قصص لمشاكل تأجير السيارات في المطارات يرويها مواطنون Icon لقطات لشكل تذكرة دخول قرية الثمامة قبل 14 عامًا Icon تيك توك توسع نطاق تبادل الرسائل Icon 12 تصميمًا مقترحًا لـ جزيرة شوشة في مشروع نيوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تؤرق المواطنين وتهدد المزارع والمواشي

قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية

2023-01-30 الساعة 9:36
قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلط برنامج الراصد الضوء على ظاهرة انتشار قرود البابون؛ حيث إنها لا تزال تؤرق المواطنين وتهدد حياتهم وتهدد المزارع والمواشي وغيرها.

واستعرض مذيع البرنامج رسالة نصية مرسلة له من أحد المواطنين يشكو فيها من قرود البابون، ويطالب الجهات المعنية بإيجاد حلول للمشكلة.

أزمة مستمرة

كما عرض البرنامج لقاء مع عدد من مربي المواشي، حيث أكدوا تضررهم من القرود، وأن القرود غالبًا ما تقوم بالاستيلاء على طعام المواشي؛ لذا يضطر أصحابها لحراستها طيلة الوقت، فيما وثق اللقاء ظهور عدد من القرود وهم يحاولون الاستيلاء على أغراض مربي المواشي خلال تصوير التقرير.

سلوك عدواني

بدوره، أكد المهتم في البيئة سعيد السهيمي أن قرود البابون بلغت أعدادها نحو 40 ألف قرد في المدن، وأصبحت تقتحم المحال التجارية والمنازل والمزارع، نتيجة سلوكها العدواني بسبب تدخلات الناس.

ولفت السهيمي إلى أن تكاثر هذه القرود بالقرب من المدن يشكل خطرًا على الأرواح؛ بسبب سلوكها العدواني لأنها تربي أبناءها على السلوك العدواني أيضًا، والسبب في كل هذا هو تدخل الإنسان في نظام حياتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي
الرياضة

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة
توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...

السعودية اليوم
40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان
العالم

40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

العالم
مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...
العالم

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...

العالم
الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...
الرياضة

الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...

الرياضة
استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
تكنولوجيا

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح

تكنولوجيا
إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...
آخر الاخبار

إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...

آخر الاخبار
رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...
الرياضة

رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...

الرياضة