قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية

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سلط برنامج الراصد الضوء على ظاهرة انتشار قرود البابون؛ حيث إنها لا تزال تؤرق المواطنين وتهدد حياتهم وتهدد المزارع والمواشي وغيرها.
فيديو | "قرود البابون" تواصل مضايقة مربي المواشي في الجبال.. ومذيع #الراصد: الحياة الفطرية حاضرة وتحذر pic.twitter.com/PPtUZj3usoقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 30, 2023
واستعرض مذيع البرنامج رسالة نصية مرسلة له من أحد المواطنين يشكو فيها من قرود البابون، ويطالب الجهات المعنية بإيجاد حلول للمشكلة.
كما عرض البرنامج لقاء مع عدد من مربي المواشي، حيث أكدوا تضررهم من القرود، وأن القرود غالبًا ما تقوم بالاستيلاء على طعام المواشي؛ لذا يضطر أصحابها لحراستها طيلة الوقت، فيما وثق اللقاء ظهور عدد من القرود وهم يحاولون الاستيلاء على أغراض مربي المواشي خلال تصوير التقرير.
فيديو | المهتم في البيئة سعيد السهيمي:
قرود البابون بلغت أعدادها 40 ألف قرد في المدن.. وأصبحت تقتحم المحال التجارية نتيجة سلوكها العدواني بسبب تدخلات الناس#الراصد pic.twitter.com/gEnu4g5951
— الراصد (@alraasd) January 30, 2023
بدوره، أكد المهتم في البيئة سعيد السهيمي أن قرود البابون بلغت أعدادها نحو 40 ألف قرد في المدن، وأصبحت تقتحم المحال التجارية والمنازل والمزارع، نتيجة سلوكها العدواني بسبب تدخلات الناس.
ولفت السهيمي إلى أن تكاثر هذه القرود بالقرب من المدن يشكل خطرًا على الأرواح؛ بسبب سلوكها العدواني لأنها تربي أبناءها على السلوك العدواني أيضًا، والسبب في كل هذا هو تدخل الإنسان في نظام حياتها.