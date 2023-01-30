قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية

سلط برنامج الراصد الضوء على ظاهرة انتشار قرود البابون؛ حيث إنها لا تزال تؤرق المواطنين وتهدد حياتهم وتهدد المزارع والمواشي وغيرها.

واستعرض مذيع البرنامج رسالة نصية مرسلة له من أحد المواطنين يشكو فيها من قرود البابون، ويطالب الجهات المعنية بإيجاد حلول للمشكلة.

أزمة مستمرة

كما عرض البرنامج لقاء مع عدد من مربي المواشي، حيث أكدوا تضررهم من القرود، وأن القرود غالبًا ما تقوم بالاستيلاء على طعام المواشي؛ لذا يضطر أصحابها لحراستها طيلة الوقت، فيما وثق اللقاء ظهور عدد من القرود وهم يحاولون الاستيلاء على أغراض مربي المواشي خلال تصوير التقرير.

فيديو | المهتم في البيئة سعيد السهيمي: قرود البابون بلغت أعدادها 40 ألف قرد في المدن.. وأصبحت تقتحم المحال التجارية نتيجة سلوكها العدواني بسبب تدخلات الناس#الراصد pic.twitter.com/gEnu4g5951 — الراصد (@alraasd) January 30, 2023

سلوك عدواني

بدوره، أكد المهتم في البيئة سعيد السهيمي أن قرود البابون بلغت أعدادها نحو 40 ألف قرد في المدن، وأصبحت تقتحم المحال التجارية والمنازل والمزارع، نتيجة سلوكها العدواني بسبب تدخلات الناس.

ولفت السهيمي إلى أن تكاثر هذه القرود بالقرب من المدن يشكل خطرًا على الأرواح؛ بسبب سلوكها العدواني لأنها تربي أبناءها على السلوك العدواني أيضًا، والسبب في كل هذا هو تدخل الإنسان في نظام حياتها.