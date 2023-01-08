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بنسب معينة في حالة أي تهديد

قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي

2023-01-08 الساعة 5:39
قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي
المواطن - فريق التحرير

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كشف محمد الشعلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أن هناك تنسيقًا بشأن السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم.

اصطياد الحيوانات

وقال الشعلان في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن الهيئة تنسق الآن مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للسماح بصيد حيوان الوضيحي أو غزال الريم وغيرها من الحيوانات غير المهددة بالانقراض.

وأضاف أنه يتم التنسيق أيضًا بشأن صيد الحيوانات التي تكون في حالة تهديد لكن بنسب معينة تضمن بقاءها وتنوعها، فضلًا عن الخبرات التي يتم تقديمها للضيوف من مخيمات ونزل.

الصيد المستدام

على جانب آخر، أوضح أن الصيد المستدام يزيد من تكاثر الحيوانات الفطرية في الطبيعة، وذلك بعملية مقننة.

ولفت إلى أن كثيرًا من الدول تفعل ذلك، معربًا عن فخره بأن محمية الشمال تعد أول وأكبر محمية بالمملكة للصيد المستدام.

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