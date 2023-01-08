قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي

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كشف محمد الشعلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أن هناك تنسيقًا بشأن السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم.
فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان لـ #الإخبارية: قريبا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم #نشرة_النهار pic.twitter.com/eNbzRUu15j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2023
وقال الشعلان في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن الهيئة تنسق الآن مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للسماح بصيد حيوان الوضيحي أو غزال الريم وغيرها من الحيوانات غير المهددة بالانقراض.
وأضاف أنه يتم التنسيق أيضًا بشأن صيد الحيوانات التي تكون في حالة تهديد لكن بنسب معينة تضمن بقاءها وتنوعها، فضلًا عن الخبرات التي يتم تقديمها للضيوف من مخيمات ونزل.
على جانب آخر، أوضح أن الصيد المستدام يزيد من تكاثر الحيوانات الفطرية في الطبيعة، وذلك بعملية مقننة.
فيديو | رئيس هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية:
الصيد المستدام يزيد من تكاثر الحيوانات الفطرية في الطبيعة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5cEmXXbWjD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2023
ولفت إلى أن كثيرًا من الدول تفعل ذلك، معربًا عن فخره بأن محمية الشمال تعد أول وأكبر محمية بالمملكة للصيد المستدام.