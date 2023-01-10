Icon

الإطاحة بـ3 مقيمين لحيازتهم 228900 قرص إمفيتامين Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي Icon أجواء ربيعية استثنائية في الحدود الشمالية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة Icon مجلس الشورى يناقش تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية Icon عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon مذيعة تتعرض لأزمة صحية طارئة على الهواء مباشرة Icon قرية سعيا في الليث تسجل أعلى كمية أمطار اليوم بـ61.8 ملم Icon التجارة تستدعي نحو 16 ألف غسالة ملابس ماركة HITACHI Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سجّلت منطقة القصيم 30.5 ملم

قرية سعيا في الليث تسجل أعلى كمية أمطار اليوم بـ61.8 ملم

2023-01-10 الساعة 3:35
قرية سعيا في الليث تسجل أعلى كمية أمطار اليوم بـ61.8 ملم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجّلت قرية سعيا في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة، أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم الثلاثاء، بلغت (61.8) ملم، فيما سجّلت قرية الشفا في محافظة الطائف (22.3) ملم.

كمية أمطار اليوم

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة؛ حيث سجّلت منطقة القصيم (30.5) ملم في مركز البطين الجنوبي بمحافظة بريدة، و(9.2) ملم في مركز قبة بمحافظة الأسياح، وفي المنطقة الشرقية سجّلت محافظة حفر الباطن (23.3) ملم في مطار القيصومة، و(17.6) في مركز القيصومة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

Img

انتشال جثة شخص توفي غرقًا بالمدينة المنورة

بينما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (16.9) ملم في مطار طريف، و(9.6) ملم في طريف، وسجّلت منطقة الباحة (`10.2) ملم في محافظة بلجرشي، و(8.6) في صخوان، وفي منطقة الرياض سجّلت قرية الحريق بالوشم في محافظة شقراء (9.2) ملم، وروضة السبلة بمحافظة الزلفي (8.5) ملم.

حجم المياه المنصرفة

وبيّن التقرير كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين خلف السدود (704.420.426)م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (2.546.137)م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (-5.012.823)م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (-2.101.749)م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (-7.114.572)م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (-4.568.43)م3.
ودعت الوزارة الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، وكميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، مراجعة الروابط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!
مشاهير

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!

مشاهير
طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...
الرياضة

طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...

الرياضة
أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...
غرائب

أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...

غرائب
مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر
العالم

مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر

العالم
جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...
آخر الاخبار

جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...

آخر الاخبار
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...
آخر الاخبار

كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...

آخر الاخبار