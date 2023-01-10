قرية سعيا في الليث تسجل أعلى كمية أمطار اليوم بـ61.8 ملم

سجّلت قرية سعيا في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة، أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم الثلاثاء، بلغت (61.8) ملم، فيما سجّلت قرية الشفا في محافظة الطائف (22.3) ملم.

كمية أمطار اليوم

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة؛ حيث سجّلت منطقة القصيم (30.5) ملم في مركز البطين الجنوبي بمحافظة بريدة، و(9.2) ملم في مركز قبة بمحافظة الأسياح، وفي المنطقة الشرقية سجّلت محافظة حفر الباطن (23.3) ملم في مطار القيصومة، و(17.6) في مركز القيصومة.

بينما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (16.9) ملم في مطار طريف، و(9.6) ملم في طريف، وسجّلت منطقة الباحة (`10.2) ملم في محافظة بلجرشي، و(8.6) في صخوان، وفي منطقة الرياض سجّلت قرية الحريق بالوشم في محافظة شقراء (9.2) ملم، وروضة السبلة بمحافظة الزلفي (8.5) ملم.

حجم المياه المنصرفة

وبيّن التقرير كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين خلف السدود (704.420.426)م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (2.546.137)م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (-5.012.823)م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (-2.101.749)م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (-7.114.572)م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (-4.568.43)م3.

ودعت الوزارة الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، وكميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، مراجعة الروابط.