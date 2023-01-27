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روى رئيس قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور محمد العمصي، قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات.
فيديو | رئيس قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية د. محمد العمصي يروي لـ #برنامج_120 قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات#الإخبارية pic.twitter.com/8kixqa3utGقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023
وأوضح العمصي في حواره لـ”برنامج 120″ على “قناة الإخبارية”، أن المريض في أواخر العشرينات، كان يُعاني من متلازمة داون، هذه المتلازمة الصورة السريرية التي تكون عليها، غالبًا ما يكون المريض الذي يعاني مـنها، مترافقًا معه بعض الإشكاليات.
وأضاف العمصي أن هذا المريض يعاني منذ الطفولة من فتك الحجاب الحاجز، الذي يفصل البطن عن الصدر، ومع توسعه وكبره يؤدي الفتك لدخول الأمعاء إلى الصدر، ويضغط بدوره على الرئتين، والصدر.
وتابع العمصي أنه مع مرور الزمن أصبح عند المريض ضعف في التنفس، في وقت لم تتمكن المستشفيات التي كان يتابع بها من إجراء العملية، لافتًا إلى أنه عندما جاء إليه كان لديه التهاب في التنفس، ويعاني من ضعف شديد في التنفس وهبوط شديد في الدورة الدموية، وتم اتخاذ القرار بإجراء العملية بواسطة الأطباء، وتمت بنجاح.