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قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين

2023-01-22 الساعة 11:48
قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين
المواطن - فريق التحرير

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يحتفل آلاف المواطنين غدًا أول شهر رجب بيوم ميلادهم، حيث يعتبر يومًا مميزًا في المملكة؛ لأنه يحمل تاريخ ميلاد موحد لعدد كبير من المواطنين والمواطنات، مع اختلاف سنة الميلاد، حتى أطلق عليه البعض اسم يوم ميلاد الطيبين، لكن ما قصة هذا اليوم؟

نظام تسجيل المواليد

تعود قصة توحيد ميلاد الكثير من المواطنين في يوم 1/ 7 إلى عام 1343 هجريًّا، حينما أصدر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مرسومًا ملكيًّا بشأن استحداث نظام جديد لإثبات المواليد لإدراكه بأهمية التوثيق وتزويد المواطنين بما يفيد إثبات تابعيتهم.

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وعند استحداث نظام تسجيل المواليد في المملكة كان هناك عدد كبير من المواطنين لا يعرف تاريخ ميلاده تحديدًا اليوم والشهر؛ فتم اعتماد منتصف العام كتاريخ ميلاد لهم ولما كان النصف الثاني من العام يبدأ في شهر رجب فقد تم تحديد يوم 1/ 7 تاريخ ميلاد لهم.

وبينت الأحوال المدنية أنه بالنظر لأهمية تدوين التاريخ بدقة لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، فقد صدر أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية.

سر تعظيم شهر رجب

في وقت سابق، كشف محلل الطقس الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب، مشيرًا إلى أن اسم رجب مأخوذ من الرجوب، أي التعظيم.

وتابع: أكثر القبائل تعظيمًا لهذا الشهر هم قبيلة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر.

أحد الأشهر الحرم

واستطرد: هو أحد الأشهر الحرم الأربعة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وهي الأشهر التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن.

وأضاف: أشهر يوم عند جيل الطيبين 1/ 7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين، منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة.

وتابع: رجب لهذه السنة، نصها الأول شباط، وشباط مقطع الرباط، ونصفها الثاني العقارب، وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب.

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