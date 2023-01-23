قصة انتقال فتاة سعودية من بيع التذاكر إلى قيادة قطار الحرمين

استطاعت روتيلا نجار، أن تكون نموذجًا فاخرًا للمملكة، بعد أن أصبحت كابتن قطار بمحطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة وتنتقل من بيع التذاكر إلى قيادة العربات.

وروت قناة “العربية”، قصة الشابة روتيلا التي انتقلت من إدارة الأعمال كتخصص جامعي إلى قمرة القيادة في قطار الحرمين السريع الذي يحمل على متنه 417 راكبًا، بعد اجتيازها 220 ساعة من التدريب العملي وسجلت فصلًا من طموحها بعد أن بدأت كبائعة للتذاكر في محطة مكة المكرمة.

خدمة الركاب

وقالت روتيلا في تصريحات لـ”العربية” “كنت أندهش ويعجبني مشهد رؤية قائدي القطارات وتعاملهم مع ضيوف بيت الله الحرام، ما جعلني أفكر في أن أصبح في يوم ما مثلهم”.

وأضافت أنها تدربت على أنظمة الأمن والسلامة وكل ما يخص قمرة القيادة في القطار، والفرضيات المختلفة من أجل خدمة الركاب بأفضل وسيلة ممكنة.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” احتفلت في وقت سابق بتخريج أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع، والتي ضمت 32 قائدة سعودية لينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم.