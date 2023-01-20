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تعرض لانتكاسات عدة حتى تركه بالتدريج

قصة تعافي مدمن شبو بعد 9 سنوات: كدت أن أموت عدة مرات

2023-01-20 الساعة 7:06
قصة تعافي مدمن شبو بعد 9 سنوات: كدت أن أموت عدة مرات
المواطن - فريق التحرير

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كشف الشاب سعد المحمود عن قصة تعافيه من إدمان مادة الشبو وخطورتها، وكيفية تخلصه منها بعد 9 سنوات والانتكاسات التي تعرض لها بعد ذلك حتى تمكن من تركه بالتدريج.

وقال خلال مداخلة له مع قناة “إم بي سي”: إنه بدأ الإدمان أثناء دراسته في الجامعة حيث تعاطى الحشيش، والحبوب، وبعد 5 أو 6 سنوات بدأ في تعاطي الكوكايين ثم مخدر الشبو.

بعد 9 سنوات

وأوضح المحمود أنه تعافى من الإدمان بعد 9 سنوات من تعاطيه المواد المخدرة، لافتًا إلى أنه خلال آخر عامين كان يحاول التوقف، ولكن لم يستطع فطلب المساعدة؛ لأنه كان خائفًا من أهله ومن المجتمع حتى وجد بعض الشباب الذين ساعدوه، بطرق عملية واستطاع التخلص من الإدمان.

أصعب المواقف

وأشار المحمود إلى أنه بعد 4 سنوات ونصف من التعافي تعرض في آخر عامين لكثير من الانتكاسات التي دخل على إثرها للمشفى أكثر من مرة، وكانت حالته خطيرة كادت أن تودي بحياته، لافتًا إلى أنه اتبع بعض الطرق المبتكرة التي أرشده إليها بعض المعالجين أو المدربين أو المدمنين السابقين الذين تعافوا، وترك المخدرات بالتدريج.

وأوضح أن الشعور بالأعراض الانسحابية كانت صعبة حيث عانى من القلق والخوف والاكتئاب لمدة 11 شهر، لافتًا إلى أن الاكتئاب قد يدفع الشخص للانتحار.

ووجه كلمة للمدمنين وأهلهم قائلًا: “أصعب شيء أن يشعر المدمن أنه ليس هناك أمل، ولكن ذلك غير صحيح، ويمكن أن يتعافى الشخص تمامًا”.

خطورة الشبو

وروى المحمود عدة مواقف كشف خلالها عن خطورة الشبو قائلًا: “اثنين من أصحابي أحدهما انعزل ودخل في دوامة غريبة، والثاني كان سيقتل أكثر من شخص بسبب تناوله جرعة كبيرة من الشبو، ونقلناه إلى المستشفى”.

وأضاف: “كنت في بلجيكا وفي يوم استيقظت ووجدت نفسي داخل مستشفى، ووجدت الممرضة تقول لي: رب العالمين أعطاك عمر جديد، مضيفة أنه كانت توجد إحدى الفتيات وتوفيت وأنها كانت معي في نفس الحفل وأخذت جرعة زائدة من المخدرات وكحول”.

 

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