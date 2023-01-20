قرارات استثنائية من مصرف لبنان لكبح الدولار قصة تعافي مدمن شبو بعد 9 سنوات: كدت أن أموت عدة مرات خطأ طبي يحول فرحة برازيلية بمولودها لكارثة تعليق المعيوف على لقطة طريفة لـ البليهي أمام سان جيرمان حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في البرازيل توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق من الأحد حتى الخميس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة سيركو السعودية الوحيدة بالعالم العربي المؤسسة لأنظمة قياس الصحة النفسية الريال يواجه أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا البرد وراء ارتفاع حالات الإصابة بجلطات القلب
كشف الشاب سعد المحمود عن قصة تعافيه من إدمان مادة الشبو وخطورتها، وكيفية تخلصه منها بعد 9 سنوات والانتكاسات التي تعرض لها بعد ذلك حتى تمكن من تركه بالتدريج.
سعد المحمود بعد معافاته من إدمان مادة الشبو يكشف عن خطورة "مادة الشبو" وكيف تركها؟#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/ZaNeXcgtOw
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 20, 2023
وقال خلال مداخلة له مع قناة “إم بي سي”: إنه بدأ الإدمان أثناء دراسته في الجامعة حيث تعاطى الحشيش، والحبوب، وبعد 5 أو 6 سنوات بدأ في تعاطي الكوكايين ثم مخدر الشبو.
وأوضح المحمود أنه تعافى من الإدمان بعد 9 سنوات من تعاطيه المواد المخدرة، لافتًا إلى أنه خلال آخر عامين كان يحاول التوقف، ولكن لم يستطع فطلب المساعدة؛ لأنه كان خائفًا من أهله ومن المجتمع حتى وجد بعض الشباب الذين ساعدوه، بطرق عملية واستطاع التخلص من الإدمان.
وأشار المحمود إلى أنه بعد 4 سنوات ونصف من التعافي تعرض في آخر عامين لكثير من الانتكاسات التي دخل على إثرها للمشفى أكثر من مرة، وكانت حالته خطيرة كادت أن تودي بحياته، لافتًا إلى أنه اتبع بعض الطرق المبتكرة التي أرشده إليها بعض المعالجين أو المدربين أو المدمنين السابقين الذين تعافوا، وترك المخدرات بالتدريج.
وأوضح أن الشعور بالأعراض الانسحابية كانت صعبة حيث عانى من القلق والخوف والاكتئاب لمدة 11 شهر، لافتًا إلى أن الاكتئاب قد يدفع الشخص للانتحار.
ووجه كلمة للمدمنين وأهلهم قائلًا: “أصعب شيء أن يشعر المدمن أنه ليس هناك أمل، ولكن ذلك غير صحيح، ويمكن أن يتعافى الشخص تمامًا”.
وروى المحمود عدة مواقف كشف خلالها عن خطورة الشبو قائلًا: “اثنين من أصحابي أحدهما انعزل ودخل في دوامة غريبة، والثاني كان سيقتل أكثر من شخص بسبب تناوله جرعة كبيرة من الشبو، ونقلناه إلى المستشفى”.
وأضاف: “كنت في بلجيكا وفي يوم استيقظت ووجدت نفسي داخل مستشفى، ووجدت الممرضة تقول لي: رب العالمين أعطاك عمر جديد، مضيفة أنه كانت توجد إحدى الفتيات وتوفيت وأنها كانت معي في نفس الحفل وأخذت جرعة زائدة من المخدرات وكحول”.