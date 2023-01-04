قصة رجل أمن أنقذ طفلًا احتجزته سيول المدينة المنورة

تحدث مازن الجهني، رجل أمن في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة، عن تفاصيل إنقاذه طفلًا محتجزًا في أحد السيول التي تشهدها المدينة المنورة.

عالق في السيل

وأفاد الجهني، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن ابن شقيقه جاء إليه في المنزل وأخبره أن طفلًا صغيرًا عالقًا في السيل، فركض لا إراديًّا إلى الموقع، حيث كان الطفل عالقًا في صخرة منتصف السيل، ثم نزل إليه ونجح في إنقاذه خلال أقل من نصف ساعة فقط، لافتًا إلى أنه متمرس لمثل هذه الأمور.

وأبان مقطع الفيديو، شجاعة كبيرة لرجل الأمن، حيث نزل على منحدر شديد الخطورة، وتمكن من الوصول إلى الطفل رغم سرعة المياه الجارية، وبدأ في تغطيته بملابس ثقيلة، ثم أخرجه من مجرى السيل.