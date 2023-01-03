قصة كلب أصرت أوكرانيا على استرداده

سردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قصة الكلب الذي احتفت السلطات الأوكرانية بعودته خلال تبادل أسرى شمل 209 جنود، وذلك بعد أن تم أسر الكلب منذ 7 أشهر، وإهداء الجنود الروس الكلب للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.

التفاصيل

وكان الكلب البيت بول الذي يدعى أديك، يحرس مصنع الحديد والصلب في ماريوبال حين تم أسره مع مدربته الأوكرانية في يونيو الماضي.

وأعطت القوات الخاصة الروسية الكلب لعقيد يدعى يوري كوناتوف الذي كان يحاصر مصنع آزوفستال. وأخذ الكلب وأهداه إلى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بمثابة تذكار من انتصار حققته روسيا في الميدان، وتم توثيق عملية الإهداء بالفيديو، حيث وصفها العقيد بالهدية الممتعة.

وفي الحوار الذي دار بين قديروف والعقيد الروسي أخبر العقيد رئيس الشيشان أن الكلب كان يلقب بأدولف ولكن تم تغيير اسمه إلى أديداس، وأنه كان في سراديب الموتى في آزوفستال، ولكن تم أخذه من امرأة حين عملية الأسر، فسخر قديروف من القصة ومن صاحبة الكلب التي وعدت باسترداده.

وفي تطورات قضية الكلب الأسير، يبدو أن الجانب الأوكراني وفي مفاوضات التبادل أصر على عودة كامل الأسرى وأولهم الكلب، وتم توثيق صفقة التبادل بين الجنود الأسرى الأوكرانيين المفرج عنهم أثناء لقائهم مع ذويهم، وكان من بينهم الكلب أدولف.

وأفادت السلطات الأوكرانية أنه تم تحرير مدربة الكلب مع كلبها خلال الصفقة.

الصفقة

وشملت الصفقة مبادلة 82 جنديًا روسيًا بـ140 جنديا أوكرانيا، بينهم سيدات.

وأعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، عبر تليغرام، الاثنين، أن بلاده استعادت كلب بيت بول “الشهير” في إطار عملية تبادل الأسرى مع روسيا، والتي جرت في 31 ديسمبر المنصرم.

ونشر يرماك صورة للكلب، وقال نستعيد كلب آزوفستال الشهير أيضا.