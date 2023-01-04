قصة ناقة تم تحنيطها وبلغ سعرها 30 مليون ريال

تعد ناقة خزامة واحدة من أشهر الإبل في التاريخ الحديث، حيث وصل قيمتها إلى 30 مليون ريال، أي ما يعادل 8 ملايين دولار، ولكن صاحبها رفض بيعها، وتم تحنيطها في نادي الإبل.

أميز الإبل في الجزيرة العربية

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، محمد الحربي، خلال لقائه مع قناة العربية، اليوم الأربعاء، حيث روى قصة الناقة.

أشار الحربي إلى أن هناك نماذج كثيرة مشهورة تاريخيًّا منها ناقة صالح، وناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وناقة عنترة بن شداد وغيرها.

واستطرد: خزامة واحدة من أشهر الإبل في التاريخ الحديث، ومن أميز الإبل في الجزيرة العربية، وتسمى سيدة الوضح، وقيمتها وصلت إلى 30 مليون ريال، ما يعادل 8 ملايين دولار، ولكن صاحبها رفض بيعها.

تم تحنيطها

وتابع: الناقة نفقت عام 2018، وقام نادي الإبل بتحنيطها، مع الحفاظ على لونها وحجمها وارتفاعها، وجميع نقاط الجمال الموجودة فيها.

ولفت متحدث نادي الإبل إلى أن مدة تحنيطها استغرقت نحو عام، ويتم وضعها في المناسبات المختلفة وتعرض الآن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، مشيرًا إلى حرص الزوار على التقاط صور معها.