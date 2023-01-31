قضايا الجرائم الإلكترونية تزيد نحو 6 أضعاف بالأردن

تواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية جهودها الفنّية والتحقيقية المتخصصة؛ بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية التي تزايدت نسبها لستة أضعاف منذ عام 2015 في الأردن.

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وكشفت الوحدة، في بيان، أن الانتشار الكبير للتكنولوجيا والحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتّوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي، زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة، وشجّع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية، وفقًا للعربية نت.

ارتفاع كبير بالجرائم الإلكترونية

وتزايدت قضايا الجرائم الإلكترونية خلال الأعوام السّبعة الأخيرة بنحو 6 أضعاف، إذ ارتفعت من (2305) قضايا في عام 2015 لتصبح (16027) قضية في عام 2022، وفقًا للبيان الذي تضمن إحصائية لأبرز الجرائم الإلكترونية المُسجلة لدى الوحدة في العام 2022.

وكشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها مستمرة في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها في ظلّ الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سهّل وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت نحو (133) قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو (113) قضية، ومنها قضايا تم الإعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.

أساليب إجرامية جديدة

ولفتت المديرية إلى ظهور أساليب إجرامية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الإلكترونية، وغيرها، لافتة إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغت في العام 2022 (2118) قضية، وبنفس الوقت تزايدت أساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت (1285) قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير (3769) وقضايا التهديد (3466) عبر الإنترنت أمّا قضايا الاختراق فقد بلغت (2115) قضية.

وقالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: إنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنيًّا، وبما فيها القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، أو سرقة الحسابات، ضمن مظلة الإنتربول ومن خلال إدارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وطالبت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي ترسل إليهم لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.

كما شددت الوحدة على ضرورة مراقبة الأطفال عند استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، وعدم تركهم عرضة للإساءة أو التنمر عبر مواقع التواصل أو التطبيقات، أو الألعاب الإلكترونية التي قد تحمل أخطارًا نفسية وعقلية، فضلًا عن تمكين مستخدمي بعض الألعاب من التواصل عبرها.