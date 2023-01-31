Icon

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية Icon كلمات تحظر رقمك لا تكتبها في محادثات واتساب Icon مظاهرات فرنسا تتخطى مليون متظاهر وتصيب الحياة بالشلل Icon ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة Icon جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء Icon العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا Icon نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي Icon توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع Icon لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية Icon سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
وفقًا لإحصائية لأبرز الجرائم الإلكترونية

قضايا الجرائم الإلكترونية تزيد نحو 6 أضعاف بالأردن

2023-01-31 الساعة 11:49
قضايا الجرائم الإلكترونية تزيد نحو 6 أضعاف بالأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية جهودها الفنّية والتحقيقية المتخصصة؛ بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية التي تزايدت نسبها لستة أضعاف منذ عام 2015 في الأردن.

التفاصيل

وكشفت الوحدة، في بيان، أن الانتشار الكبير للتكنولوجيا والحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتّوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي، زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة، وشجّع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية، وفقًا للعربية نت.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسنة عمرها 100 عام تكشف سر الحفاظ على الشباب في سن الشيخوخة

Img

موعد مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون

ارتفاع كبير بالجرائم الإلكترونية

وتزايدت قضايا الجرائم الإلكترونية خلال الأعوام السّبعة الأخيرة بنحو 6 أضعاف، إذ ارتفعت من (2305) قضايا في عام 2015 لتصبح (16027) قضية في عام 2022، وفقًا للبيان الذي تضمن إحصائية لأبرز الجرائم الإلكترونية المُسجلة لدى الوحدة في العام 2022.

وكشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها مستمرة في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها في ظلّ الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سهّل وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت نحو (133) قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو (113) قضية، ومنها قضايا تم الإعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.

أساليب إجرامية جديدة

ولفتت المديرية إلى ظهور أساليب إجرامية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الإلكترونية، وغيرها، لافتة إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغت في العام 2022 (2118) قضية، وبنفس الوقت تزايدت أساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت (1285) قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير (3769) وقضايا التهديد (3466) عبر الإنترنت أمّا قضايا الاختراق فقد بلغت (2115) قضية.

وقالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: إنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنيًّا، وبما فيها القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، أو سرقة الحسابات، ضمن مظلة الإنتربول ومن خلال إدارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وطالبت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي ترسل إليهم لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.

كما شددت الوحدة على ضرورة مراقبة الأطفال عند استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، وعدم تركهم عرضة للإساءة أو التنمر عبر مواقع التواصل أو التطبيقات، أو الألعاب الإلكترونية التي قد تحمل أخطارًا نفسية وعقلية، فضلًا عن تمكين مستخدمي بعض الألعاب من التواصل عبرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار