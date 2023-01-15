قضية فساد تطال جيش اليونان والصفقات العسكرية

انتقدت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الأحد، تقارير وصفتها بـ التشهير، جاء فيها تورط رئيس الأركان العامة، كونستانتينوس فلوروس، في فساد ومخالفات مالية أخرى.

ونُشرت التقارير في العديد من وسائل الإعلام اليونانية، بما في ذلك صحيفة دوكيمنتو المعارضة، في وقت سابق من اليوم، واستندت إلى بيانات جهاز المخابرات الوطنية حول مكالمات فلوروس التي تم اعتراضها.

مظاهر التربح من الصفقات العسكرية

وأشارت التقارير إلى أن القائد العسكري اشترى شقة فاخرة بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار) في أثينا ودفعها نصف المبلغ نقدًا بشكل غير مصرح به.

وهذه الأموال، بحسب التقارير، كانت مجرد جزء صغير من أموال يزعم أنه حصل عليها من شركة باعت طائرات هليكوبتر للجيش قبل 18 شهرًا.

رد الفعل الرسمي

وجاء في بيان الهيئة: نظرا لأن هجوم التشهير، غير المسبوق في التاريخ السياسي اليوناني، يتوسع ليشمل قصصًا مصطنعة حول الملكية المزعومة لـفلوروس نفسه أو لأفراد أسرته، فإن الإجابة واضحة.

وأضاف: الوضع المالي لرئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني موصوف بالتفصيل في إقرار الدخل المقدم وفي الإقرار الضريبي للعقار، والمتاح للسلطات المختصة، وينطبق الأمر نفسه على الإقرارات المقدمة من أفراد عائلته.

ووصف البيان الادعاءات بأنها كاذبة وتشهير وغير مدعم بأدلة، مضيفًا أن فلوروس سيواصل أداء واجباته بغض النظر عن محاولات وسائل الإعلام تقويض سلطته الأخلاقية ونزاهته.

فضيحة التنصت في اليونان

ويُذكر أن فضيحة التنصت على السياسيين والصحفيين المعارضين في اليونان تكشفت في صيف عام 2022، واعترفت الحكومة بأن الخدمات الخاصة تنصتت على هواتف عدد من السياسيين، لكنها نفت بشكل قاطع استخدام برمجيات خبيثة للتجسس على الناس.