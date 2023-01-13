قطر تلحق بالبحرين وتصعد لنصف نهائي كأس الخليج

صعد منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج 25 المقامة حاليًّا بمدينة البصرة العراقية، وذلك بعد التعادل مع المنتخب الإماراتي في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

قطر لنصف نهائي كأس الخليج

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم منتخب الإمارات بالهدف الأول عبر اللاعب فابيو دي ليما بالدقيقة الـ77.

ونجح العنابي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب تميم منصور بالدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد المنتخب القطري بعد التعادل 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، أما رصيد منتخب الإمارات فأصبح نقطة في المركز الرابع والأخير.