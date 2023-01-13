قطر تلحق بالبحرين وتصعد لنصف نهائي كأس الخليج

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صعد منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج 25 المقامة حاليًّا بمدينة البصرة العراقية، وذلك بعد التعادل مع المنتخب الإماراتي في الجولة الثالثة بدور المجموعات.
🔚 نهاية المباراة |
منتخب قطر 🇶🇦 يتأهل لنصف النهائي ويقابل منتخب العراق 🇮🇶
قطر 1- 1 الإمارات #قطر_الإمارات | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/fINlsc1J6E
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2023
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم منتخب الإمارات بالهدف الأول عبر اللاعب فابيو دي ليما بالدقيقة الـ77.
ونجح العنابي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب تميم منصور بالدقيقة الـ88.
وأصبح رصيد المنتخب القطري بعد التعادل 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، أما رصيد منتخب الإمارات فأصبح نقطة في المركز الرابع والأخير.