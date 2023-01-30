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وفقًا لـ 4 شروط

قطر تمدد صلاحية بطاقة هيا حتى عام 2024

2023-01-30 الساعة 3:15
قطر تمدد صلاحية بطاقة هيا حتى عام 2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير 2024، وفق عدد من الشروط والضوابط.

ضوابط تمديد البطاقة

وذكرت الداخلية القطرية في بيان، أن شروط وضوابط تمديد صلاحية بطاقة “هيا” تتضمن الآتي:

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  • إثبات حجز فندقي مؤكد أو استضافة الأهل والأصدقاء صادرة من منصة “هيا”.
  • ألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.
  • الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر.
  • الحصول على تذكر سفر ذهاب وعودة.

مزايا بطاقة هيا

وأشارت الوزارة إلى أن بطاقة هيا تتيح لحامليها من الزوار عددًا من المزايا، وفقًا لهذا التمديد، يأتي أبرزها استخدام خدمة “هيا معي” للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا، والدخول والخروج من وإلى البلاد عدة مرات.

كما يمكن استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة، ولا تتطلب دفع رسوم “مجانية”.

وأوضحت أن الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة “هيا” بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم “فيفا قطر 2022”.

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