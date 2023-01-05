قطع الإشارة ليس مخالفة مرورية في حالة واحدة

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قال عضو لجنة السلامة المرورية، صالح الغامدي، إن قطع الإشارة لا يُعدّ مخالفة مرورية إذا كانت في الخلف سيارة إسعاف لإفساح الطريق أمامها.
فيديو | عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي:قد يهمّك أيضاً
قطع الإشارة لا يعد مخالفة مرورية إذا كان خلفك إسعاف#برنامج_اليوم pic.twitter.com/74914z0vcY
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 5, 2023
وأضاف في مداخلة لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” إنه في حال كان إذا كان خلف قائد السيارة الدفاع المدني، أو أي من الخدمات الحكومية الطارئة مثل الإسعاف، في هذه الحالة يقطع الإشارة، وإذا حصل على مخالفة يذهب بالتصوير إلى المرور وهناك يمكنه الحصول على حقه.
وفي تصريح سابق، أكد مدير مرور منطقة القصيم العقيد محمد المزيني، أن قطع الإشارة لأجل سيارات “الطوارئ” مخالفة مرورية يحق لمرتكبها الاعتراض عليها أمام هيئة الفصل بالمخالفات المرورية للنظر فيها.
وأوضح المزيني أن قائد السيارة له حق تجاوز الإشارة المرورية الضوئية والمحكومة بـ “نظام ساهر” لإفساح الطرق لسيارات الطوارئ وسيارات الإسعاف والإنقاذ والسيارات الأمنية التي في (حالة الطوارئ).