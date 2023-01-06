قطع في الرباط الصليبي يُنهي موسم عبدالإله المالكي

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن نهاية موسم اللاعب عبدالإله المالكي مع الفريق بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال فترة قليلة.

وكان المالكي تعرض للإصابة أمس في مباراة الاتحاد بدوري روشن السعودي، حيث خرج من الملعب باكيًا.

وكشف الهلال في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” أن المالكي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد أن أثبتت الفحوصات ذلك، وسيخضع لعملية جراحية بالفترة المقبلة.

وبالأمس، نشر حساب قناة SSC مقطع فيديو للمالكي وهو يبكي فتدخل عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد وبعض من لاعبي الهلال لمواساة المالكي.

يذكر أن عبدالإله المالكي كان أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في فبراير من العام الماضي خلال مشاركته في مباراة السعودية واليابان في تصفيات مونديال 2022.