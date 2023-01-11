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مزود برؤوس خاصة مصنوعة من الجرافيت

قلم رصاص ذكي يكتب على الشاشات والورق

2023-01-11 الساعة 2:00
قلم رصاص ذكي يكتب على الشاشات والورق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة MSI عن قلم فريد من نوعه يمكن استعماله كقلم ذكي مع شاشات الحواسب، وكقلم رصاص عادي للكتابة على الورق.

التفاصيل

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن قلم MSI Pen 2 الجديد الذي يزن 14.5 جرام حصل على تقنيات MPP2.6 التي تعمل مع محرك صغير مدمج داخله، وتتعرف على 4096 مستوى من مستويات الضغط، ما يمنح المستخدم تجربة كتابة واقعية على الشاشات، ويوفر إمكانيات كبيرة للتحكم بالخط وأشكاله.

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والمميز في هذا القلم أيضًا هو أنه مزود برؤوس خاصة مصنوعة من الجرافيت ما يمكن من استعماله كقلم رصاص عادي للكتابة على الورق ومحو الكتابات، كما أن هذه الرؤوس- تبعًا للخبراء- لا تسبب أي أذى أو خدوش عند استعمالها مع شاشات الحواسب، كما زود أيضًا برؤوس تسمح باستعماله كقلم حبر.

وجهزته MSI ببطارية داخلية يمكن شحنها لـ 5 دقائق فتكفي القلم ليعمل 10 ساعات، والشحنة الكاملة للبطارية تكفي MSI Pen 2 ليعمل 32 ساعة.

كما حصل القلم على تطبيق يمكن المستخدم من مراقبة مستوى شحن البطارية عبر الحاسب، ويتوفر MSI Pen 2 حاليًّا باللون الفضي للعمل مع حواسب Creator Z17 HX Studio A13V، وحواسب CreatorPro Z17 HX Studio A13V، وسيطرح باللون الأسود قريبًا.

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