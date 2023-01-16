قمة مصرية أردنية فلسطينية بالقاهرة

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يصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية التي تجمعهما مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية عن قمة مرتقبة، اليوم، بين رؤساء مصر والأردن وفلسطين في القاهرة.
ونقلت الوكالة عن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن القمة الثلاثية تأتي تجسيدًا للتعاون والتشاور الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد السفير الفلسطيني بدور مصر والأردن التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية وما يتميزان به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل، مجددًا التأكيد أن دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.